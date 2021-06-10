Oficial vuelca auto de embarazada en carretera de Arkansas, EU

Un Oficial vuelca auto de embarazada. El uniformado chocó deliberadamente el automóvil de una mujer porque esta no se detenía mientras circulaba por una carretera de Arkansas. El oficial Rodney Dunn, asegura que efectuó una maniobra aprobada debido a que la conductora estaba acelerando y nunca se detuvo.

Janice Harper, quien manejaba el vehículo que terminó volcado, asegura que ella sintió que no era seguro detenerse.

Rodney Dunn, oficial de la Policía Estatal de Arkansas, enfrenta a la justicia estadunidense. Las imágenes captadas por las cámara instalada en su patrulla, muestran los hechos que parecen ser lo suficientemente contundentes como para condenarlo.

This is nuts. Nicole Harper was pulled over by an Arkansas state trooper. She pulled to the side, turned on her hazards, and looked for an exit.



He waited 20 seconds and then used a PIT maneuver to flip her car. She was pregnant. pic.twitter.com/hYIg6hVT7W — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) June 9, 2021

Aterradora escena en una carretera de Arkansas

En el video publicado y que causó gran revuelo en redes sociales, se muestra a un oficial de la Policía Estatal de Arkansas, en Estados Unidos, mientras ejecuta una maniobra de inmovilización en contra de una conductora que no se detuvo inmediatamente después de que se le marcó el alto.

Rodney Dunn, oficial de la Policía Estatal de Arkansas: "¿Por qué no te detuviste?"...

Nicole Harper: "Porque no sentí que fuera seguro"...

Rodney Dunn, oficial de la Policía Estatal de Arkansas: "Bueno, ve donde terminaste".

El oficial no sabía que la mujer "conductora" estaba embarazada, sin embargo con el golpe de su patrulla hizo que el vehículo de Janice Harper se golpeara y terminara volcado a un costado de las "ballenas" de concreto de una carretera.

Watch the moment an Arkansas state police officer hits a pregnant woman's car, causing her to flip over. The incident happened while the officer was trying to pull the woman over. The woman and her baby are okay, but she is now suing the officer. https://t.co/EqA8FN15PX pic.twitter.com/T4qpz6jthM — CBS News (@CBSNews) June 10, 2021

Mujer demanda a policía que volcó su vehículo en Arkansas

Nicole Harper, quien conducía el vehículo volcado, entabló una demanda contra el oficial, Rodney Dunn, alegando que este utilizó negligentemente la fuerza letal durante el incidente ocurrido durante el mes de julio de 2020, y que tuvo lugar en el condado de Pulaski.

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Harper estaba embarazada al momento del incidente y por fortuna, no perdió a su hija, como pensó poco después de su volcadura.

Oficial asegura que siguió el protocolo de la policía de Arkansas

El oficial Dunn aseguró que él intentó detener a Harper por viajaba a exceso de velocidad. Asegura que ella conducía a 84 millas por hora (135 kilómetros por hora), en una zona donde el límite de velocidad es de 70 millas por hora (112 kilómetros por hora).

This happened in Arkansas. She did exactly as instructed by the official State Police guidelines. pic.twitter.com/6uJU35YVxr — Alex Rokholm (@PapaQuonis) June 10, 2021

La mujer asegura que ella buscaba un lugar seguro para detenerse en la carretera debido a que tenía un reducido espacio. El video de la cámara instalada en la patrulla, también muestra como el vehículo de Harper fue disminuyendo la velocidad a 60 millas por hora (96 kilómetros por hora), además de que encendió las luces intermitentes mientras parecía buscar un lugar seguro para detenerse.

