Las mejores imágenes del eclipse solar 2021 en el hemisferio norte

Varios países experimentaron un fenómeno celeste durante este jueves (10 de junio), cuando presenciaron un eclipse solar, iluminando los cielos en el hemisferio norte. Las mejores imágenes del eclipse solar 2021.

Eclipse solar 2021

Aquí en Azteca Noticias te presentamos las mejores imágenes del eclipse solar anular, llamado "anillo de fuego", el primero del 2021 en el hemisferio norte. Además de en Estados Unidos y Canadá, el eclipse solar anular completo también fue visible en algunas partes de Groenlandia y el norte de Rusia.

Eclipse solar parcial sobre el Capitolio de Estados Unidos

Eclipse solar parcial sobre el Capitolio de Estados Unidos

|NASA / Bill Ingalls

Se puede apreciar al eclipse solar parcial cuando el Sol sale a la izquierda del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, la imagen fue captada este 10 de junio de 2021 desde Arlington, Virginia.

Eclipse solar parcial en Delaware

Eclipse solar parcial en Delaware

|NASA/Aubrey Gemignani

La imagen muestra al eclipse solar parcial mientras el sol sale detrás del faro Delaware Breakwater, la fotografía fue captada este jueves 10 de junio de 2021, en Lewes Beach, Delaware.

Eclipse solar parcial en la Ciudad de Nueva York

Eclipse solar parcial en la Ciudad de Nueva York.|REUTERS / Bjoern Kils

El sol parcialmente eclipsado sale detrás de la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, la imagen fue captada a inicio del día 10 de junio de 2021.

Así se vio el eclipse solar parcial en Ontario, Canadá

Así se vio el eclipse solar parcial en Ontario, Canadá

Imágen captada desde Santa Catarina en Ontario, Canadá. Se puede apreciar el eclipse solar parcial, creando una espectacular media luna que se elevó sobre el cielo nocturno, además de que lo "iluminó" de rojo.

Eclipse solar parcial en Nueva Jersey

Eclipse solar parcial en Nueva Jersey|Collin Gross

Imágen captada por un testigo presencial en Avon-by-the-Sea, Nueva Jersey. El eclipse solar parcial creó una espectacular media luna que flotó sobre el mar, además de que "pintó" el cielo de rojo.

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🌞🌝 Un espectacular eclipse solar pinta el cielo de rojo en Nueva Jersey, EEUU. Collin Gross/vía REUTERS pic.twitter.com/Qmp8kwi1Ha — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 10, 2021

Otros países también experimentaron un "anillo de fuego" o eclipse solar anular, donde la luna se mueve completamente sobre el sol pero no bloquea su luz y deja un delgado anillo de brillo a su al rededor.

Cuando es el próximo eclipse solar 2021

El próximo día 4 de diciembre de 2021, se producirá un eclipse solar total que será visible especialmente en la Antártida.

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¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar sucede cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra. El eclipse solar total ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo el día en oscuridad.