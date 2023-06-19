Ola de calor impacta India y deja cerca de 100 muertos, el termómetro marcó 43 grados

El número de muertos en el estado norteño de la India, Uttar Pradesh, y su estado contiguo, Bihar, debido a las condiciones de la ola de calor extremo que prevalecen, aumentó a 98 en los últimos tres días, dijeron funcionarios locales.

Cerca de 100 muertes por ola de calor en India

Mientras que 54 personas murieron en Uttar Pradesh, 44 personas murieron en Bihar debido al clima cálido. La mayoría de los pacientes tenían más de 60 años, y tenían enfermedades preexistentes que podrían haber sido agravadas por el intenso calor, según los funcionarios

El estado de Odisha está investigando 20 muertes causadas por la ola de calor.

Temperatura de 43 grados centígrados

Los datos del Departamento Meteorológico de India mostraron que la temperatura máxima en algunas partes del país fue de 42 grados centígrados el viernes y el sábado, lo que se dice que es 4.7 grados centígrados por encima del nivel normal.

Pero el domingo, el distrito registró una temperatura máxima de 43 grados, superando en cinco grados el rango normal. La humedad relativa fue del 25%, lo que intensificó el efecto del calor.

El distrito más afectado de Uttar Pradesh ha sido Ballia. Todos los individuos sufrían de algunas dolencias y sus condiciones empeoraron debido al calor extremo, según un funcionario local.

Cientos de personas afectadas por golpe de calor

Al menos 400 personas fueron ingresadas en un hospital de distrito en Ballia durante los últimos tres días. Los pacientes se quejaron de fiebre, dificultad para respirar y otras complicaciones de salud debido al golpe de calor.

Según las autoridades distritales, se instalaron ventiladores, enfriadores de aire y acondicionadores de aire en el hospital público para evitar el riesgo de insolación para los pacientes y el personal.

Se emitió una advertencia a los residentes mayores de 60 años y a aquellos con enfermedades preexistentes para que se queden en sus hogares durante el día.

Además, más médicos y personal paramédico han estado trabajando en el hospital debido a la afluencia de pacientes.

Continuarán altas temperaturas

El IMD pronostica que el clima abrasador continuará en los próximos tres o cuatro días en varios estados.

