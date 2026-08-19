“Hay riesgo internacional": OMS alerta por el segundo brote de ébola más letal de la historia

El reciente brote de ébola en la República Democrática del Congo activó las alertas en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director del organismo, encabezó una reunión de emergencia donde señaló que la epidemia está muy lejos de ser controlada.

Y es que en lo que va del brote, se han registrado más de 5 mil casos confirmados y 2 mil 300 personas sin vida, convirtiéndolo en el segundo más mortífero de la historia.

Hay riesgo de expansión internacional

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, señaló que existe un riesgo de que el ébola se expanda en todo el país e incluso a nivel internacional.

“Hace tres meses declaré que la epidemia de la enfermedad por el virus Bundibugyo en RDC constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, la epidemia se propagó rápidamente y el riesgo de una mayor expansión nacional e internacional sigue siendo alto”, señaló en la reunión de emergencia.

La crisis del ébola en la República Democrática del Congo deja ya más de 2.300 fallecidos.



El Comité de Emergencias de la OMS se reúne hoy para analizar el avance del brote y si debe seguir siendo tratado como una emergencia sanitaria internacional. pic.twitter.com/nmu5yXoQNp — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 18, 2026

Además, agregó que las recientes muertes apuntan a una cadena de transmisión no identificada, pues los pacientes mueren fuera de los centros de tratamiento.

“Lo que más me preocupa es dónde están muriendo los pacientes: en sus hogares, en sus comunidades, fuera de los centros de tratamiento y de las listas de contactos. Estas muertes apuntan a una cadena de transmisión que aún no hemos identificado”.

¿Qué es el ébola y cómo se transmite?

La Organización Mundial de la Salud cataloga al ébola como una enfermedad causada por un virus que pertenecen al género Orthoebolavirus de la familia Filoviridae, la cual es rara en seres humanos, pero suele ser mortal en las personas que la adquieren.

El período de incubación y la aparición de los síntomas varía de 2 a 21 días, causando fiebre, fatiga, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta.

En otros pacientes se ha reportado signos como vómitos, diarrea, dolor abdominal, sarpullido y síntomas de insuficiencia renal y hepática.

En casos graves, pueden presentarse hemorragias internas y externas, como sangre en el vómito y las heces, y sangrado nasal, gingival y vaginal.