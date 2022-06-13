Ola de calor azota el suroeste y centro de Estados Unidos (EU)

Una ola de calor azotaba el suroeste y el centro de Estados Unidos desde el lunes, cuando se espera que las temperaturas récord superen los 38 grados centígrados, y los meteorólogos advertían a las personas que permanezcan en sus casas y que beban muchos líquidos.

Una gran franja de EU, que se extiende desde el centro de Nebraska hasta Virginia Occidental, en el norte hasta Wisconsin y por el sur hasta Misisipi, registrará un aumento en el índice de temperaturas estivales desde el lunes (13 de junio de 2022) hasta limitad de la semana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Los habitantes del medio oeste de EU, que se despertaron el lunes con condiciones templadas a principios de verano podrían tener lluvias y tormentas eléctricas en la tarde antes de que comience el calor.

Se espera que el índice de calor en el suroeste y el centro, alcance los 100 grados el martes por la tarde.

An early-season heat wave will continue this week, expanding from the Plains into the Midwest and Southeast. Much above normal record tying and record breaking high and low temperatures are forecast. The warm lows will provide little relief from the heat overnight. pic.twitter.com/RB8KkdntUs — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) June 12, 2022

Ola de calor: Estados Unidos espera por temperaturas récord

El servicio meteorológico de Estados Unidos señala que muchas áreas deberían esperar "temperaturas muy por encima de lo normal o niveles récord", ya que emitió un aviso de calor excesivo para la región.

"Planifique con anticipación para evitar enfermedades relacionadas con el calor y controle a familiares y vecinos. El calor debería disminuir hacia el final de la semana", dijo el servicio meteorológico en Twitter.

También aconsejó a las personas que permanezcan en interiores, eviten las actividades extenuantes y se mantengan hidratadas con muchos líquidos.

Se espera que esta y otra ola de calor continúen en el suroeste y partes de Texas, donde las temperaturas diurnas se mantendrán en 37 grados centígrados en muchas partes de la región hasta el lunes por la noche, dijo el servicio meteorológico. La temperatura alcanzó los 45.5 grados centígrados en Phoenix el sábado, tocando un récord para la fecha en EU.

A dangerous heat wave takes over much of the country. Just look at these numbers! Wow! Find ways to cool off. Make sure your pets stay cool and have plenty of water. Check on the elderly. @weatherchannel #Heatwave #WeatherUpdate pic.twitter.com/kwRgctWU1s — Heather Tesch (@HeatherTesch) June 12, 2022

¿Cuándo se considera ola de calor?

Se considera "ola de calor" a un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 por ciento de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 por ciento de su serie de temperaturas máximas diarias-

Una ola de calor es un período más o menos prolongado, excesivamente cálido, que puede ser también muy húmedo, aunque ello suele ser raro, ya que el propio calor hace que la humedad se condense formando nubes, las que disminuyen el calor atmosférico (calor de condensación).

El término depende de la temperatura considerada "normal" en la zona, por lo que una misma temperatura que en un clima cálido se considera normal puede considerarse una ola de calor en una zona con un clima más atemperado.