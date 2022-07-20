Olas de calor serán una “nueva normalidad” por el cambio climático

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) reconoció que las olas de calor se convertirán en la “nueva normalidad” ya que ocurrirán con mayor frecuencia en el futuro, debido al cambio climático.

Petteri Taalas, secretario general de la OMM, recordó que Reino Unido alcanzó una temperatura máxima de 40.2 grados, mientras que en Francia el termómetro osciló entre 36 y 40 grados los últimos días.

“Las olas de calor ocurrirán con más frecuencia debido al cambio climático, la conexión ha sido claramente demostrada”, recalcó Taalas.

De acuerdo con la OMM, en el futuro las olas de calor van a ser normales y “más fuertes”, ya que las emisiones de dióxido de carbono no se han reducido a nivel mundial.

En Europa la temperatura podría subir más rápido que en otras partes del mundo, en esa región del planeta se espera que las olas de calor sean más frecuentes, más largas e intensas.

No obstante, en el Mediterráneo existe el riesgo de una “combinación preocupante” de calor, sequías, disminución de lluvias, aumento de incendios forestales y una menor velocidad del viento, debido al cambio climático.

Las olas de calor también supondrán desafíos para los sistemas de salud, ya que al estar acompañadas de altos niveles de contaminación afectan las vías respiratorias y cardiovasculares de las personas, añadió la OMM.

Olas de calor no tendrán nombre para no provocar falsas alarmas

Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial reveló que no tiene planes inmediatos para nombrar a las olas de calor, ya que su prioridad es “salvar vidas mediante pronósticos precisos y alertas tempranas”.

Should we name heatwaves like we do hurricanes?



We've been getting this question a lot recently, and the answer is more complex than you may think. #HeatWave2022https://t.co/AkYLCW8sud pic.twitter.com/PUwpKzBySc — World Meteorological Organization (@WMO) July 19, 2022

Las olas de calor se pueden pronosticar con 10 días de anticipación en zonas extratropicales y latitudes altas, pero sería difícil tener tiempos de anticipación de tres días en muchas regiones del mundo.

“La asignación de nombres basada en pronósticos crea desafíos adicionales en el sentido de que es posible que los eventos en realidad no se lleven a cabo, que sean menos graves o que ocurran en diferentes localidades. Esto podría crear falsas alarmas”, añadió.

En la actualidad no existe un protocolo internacional para nombrar a las olas de calor, lo que hay son sistemas de denominación que se utilizan para respaldar la gestión de riesgos por tormentas tropicales.

