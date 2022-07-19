Portugal reporta más de mil muertos por ola de calor

Portugal reporta mil 63 muertos relacionadas con la ola de calor actual que azota varios países de Europa con temperaturas récord que pasan los 40°C.

Ante las muertes registradas por la ola de calor en Portugal, Graça Freitas, jefa de sanidad, advirtió que el país se debe preparar para hacer frente a los efectos del cambio climático.

“Portugal es una de las zonas del planeta que podría verse más afectada por el calor extremo. Tenemos que estar cada vez más preparados para los periodos de altas temperaturas”, dijo Freitas a Reuters.

Las temperaturas en Portugal también superaron los 40°C la semana pasada, aunque bajaron en los últimos días, aún está por encima de los niveles normales para esta época del año, explicó la canciller de sanidad.

La DGS informó previamente de 238 muertes debido a la ola de calor del 7 al 13 de julio, pero Freitas dijo que el número de víctimas mortales ha aumentado a 1.063 para el período hasta el 18 de julio.

Las altas temperaturas, la sequía y la mala gestión de los bosques son las causas de varios incendios que afectan a Portugal. Los bomberos también afrontan dificultades para contener las llamas en otras naciones del sur de Europa, incluida España.

|Reuters

España reporta 500 muertos por ola de calor

En tanto, en España afrontan el octavo y último día de una ola de calor de más de una semana que ha causado más de 510 muertos por calor, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III.

Todas las muertes que se informaron podrían atribuirse al calor abrasador que superó los 40 grados centígrados en gran parte del país. Las temperaturas incluso superaron los 45 grados centígrados en el sur y suroeste del país.

Se prevé que la ola de calor continúe hasta la próxima semana y se teme que aumente el número de muertos. Los residentes locales sienten la presión no solo por el calor, sino también por la carga financiera adicional.