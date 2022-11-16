Atacan a buque petrolero en costa de Omán, culpan a Irán

Un buque petrolero fue atacado frente a la costa de Omán, lo que le provocó daños menores en el casco pero sin que se registraran heridos ni derrame de la carga de diésel, según el más reciente reporte de informe de Eastern Pacific Shipping.

Al menos tres fuentes marítimas le dijeron a la agencia Reuters, que se sospechaban que un avión no tripulado había atacado al petrolero de una empresa controlada por Israel.

Además, un funcionario israelí señaló que Irán era el responsable del ataque y que usó un dron Shahed-136, del tipo que ha estado suministrando a Rusia para su uso en Ucrania durante su llamada Operación Militar Especial.

Por otra parte, Nournews, un diario afiliado al máximo organismo de seguridad de Irán, culpó a Israel del ataque y dijo que el "eje hebreo-árabe" pretendía crear una "atmósfera cargada" antes del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. El reporte fue una aparente referencia a un eje regional formado cuando los Emiratos Árabes Unidos y Baréin forjaron lazos con Israel en el año 2020, en parte impulsados por las preocupaciones mutuas de seguridad sobre Irán.

Cabe señalar que Emiratos Árabes Unidos y Baréin estaban entre los cuatro estados árabes que habían boicoteado a Qatar en una disputa que se resolvió en gran medida a principios del año pasado.

Oil tanker struck by a bomb-carrying drone off the coast of Oman sustained minor damage to the hull with no injuries – Israeli-controlled Eastern Pacific Shipping pic.twitter.com/qNPPp8kqDC — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 16, 2022

Buque petrolero alcanzado por una bomba transportada por un dron en costas de Omán

Eastern Pacific Shipping, naviera controlada por Israel y misma que gestiona el petrolero, señaló que estaba investigando el incidente del buque Pacific Zircon ubicado a unos 240 kilómetros de Omán. Todos los miembros de la tripulación del buque se encuentran a salvo.



Eastern Pacific Shipping:

Los informes preliminares indican que el buque... fue alcanzado por un proyectil.

En los últimos años, las aguas del Golfo han visto ataques a petroleros en los momentos de mayor tensión regional con Irán.

Conforme al sitio de seguimiento de buques Marine Traffic, el buque Pacific Zircon fue visto por última vez frente a la costa de Liwa (Omán) el lunes por la mañana. Salió de Sohar (Omán) el lunes por la tarde y su destino era el puerto de Buenos Aires.