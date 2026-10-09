“El Niño” alcanzará su punto máximo en diciembre: así cambiará el clima a nivel mundial

El invierno está por cambiar, luego de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) diera a conocer que el fenómeno de “El Niño” se intensifica a niveles extraordinarios, alcanzado su punto máximo en diciembre de 2026.

A partir de que el El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) alcance su gran intensidad, varias regiones del planeta experimentarán cambios en los patrones de lluvia, condiciones más húmedas y mayor riesgo de sequía.

Los pronósticos apuntan a un calentamiento inusual del océano Pacífico ecuatorial, lo que podría influir en las temperaturas durante los próximos meses, no solo en México.

¿Qué tan intenso será El Niño en diciembre de 2026?

Durante octubre, noviembre y diciembre, la anomalía de la temperatura del mar en la región Niño 3.4 podría alcanzar aproximadamente los 3.7 grados Celsius muy por encima del promedio, se informó en el nuevo boletín sobre el clima estacional mundial publicado por la OMM.

Esta región 3.4 permite medir la intensidad del calentamiento en una zona clave del Pacífico y es una de las principales referencias para identificar cuando “El Niño” se forma y su evolución.

De seguir esta tendencia, el calentamiento alcanzaría su punto máximo alrededor de diciembre, con posibles consecuencias durante todo el 2027, pues este fenómeno suele durar entre 9 y 12 meses en promedio.

“El Niño” podría provocar más calor en el mundo

El ENOS es un fenómeno climático que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones habituales de temperatura y lluvia en distintas partes del mundo.

Aunque no genera por sí mismo el calentamiento global, puede elevar las temperaturas mundiales al favorecer la liberación de calor que el océano ha almacenado por mucho tiempo bajo su superficie.

Si analizamos los patrones anteriores de este fenómeno, se puede ver cómo “El Niño” suele coincidir con años especialmente calurosos, como en 2024, donde las presas de México resintieron sus efectos.

Sumado a estas condiciones y al calentamiento de largo plazo, existe una alta probabilidad de que se registren temperaturas altas en diferentes regiones, dejando atrás los días de lluvia que se viven este año.

Esta gráfica muestra la evolución histórica de las temperaturas de la superficie del mar (SST) en la región Niño 3.4.| Climate Reanalyzer

¿Qué regiones tendrán más calor entre octubre y diciembre?

El boletín de la OMM destaca que habrá amplias partes del mundo en que registren temperaturas superiores al promedio histórico durante el último trimestre de 2026.

Esto no significa que todos los lugares experimentarán calor todos los días, sino que podrían registrar condiciones más secas a lo largo del año, como por ejemplo:



El subcontinente indio

Sur de América Central

Partes del Caribe y el noroeste de América del Sur

¿Dónde lloverá más por “El Niño”?

Para octubre, noviembre y diciembre, la OMM anticipa diferencias importantes entre las regiones con mayor probabilidad de lluvias y aquellas donde podrían predominar condiciones secas.

Entre las zonas con mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a lo normal se encuentran:

