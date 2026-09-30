“El Niño” toma fuerza: océanos acumulan más de 100 días de temperaturas récord

El fenómeno climático “El Niño” se fortalece hacia uno de los eventos más fuertes de los que se tengan registro, mientras los océanos del planeta también registran anomalías históricas.

Durante 100 días consecutivos, entre el 2 de junio y el 10 de septiembre, la temperatura promedio de la superficie del océano superó el récord registrado para cada una de esas fechas desde 1982.

Los datos de Climate Reanalyzer, plataforma desarrollada por el Climate Change Institute de la Universidad de Maine, muestran que las temperaturas récord de los océanos no solo se deben a “El Niño”, sino también al cambio climático.

¿Qué está provocando el calor récord en los océanos?

Aunque el sistema ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) contribuye a intensificar el calentamiento de las aguas, expertos señalan que no es la causa principal.

El fenómeno se desarrolla sobre un océano que ya registra temperaturas elevadas debido al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Zachary Labe, científico climático de Climate Central, explicó que más de 90% del exceso de calor generado por la quema de combustibles fósiles termina siendo absorbido por el océano.

La gráfica muestra la evolución de las temperaturas de la superficie del mar en la región Niño 3.4 durante 2026.|Captura de pantalla

Además, el aumento de temperatura también está llegando a capas más profundas, con efectos sobre los ecosistemas marinos, la pesca, el turismo y los patrones meteorológicos.

Tan solo el 22 de agosto, por ejemplo, la temperatura media global de la superficie oceánica alcanzó 21,10 °C, informó el servicio climático Copernicus de la Unión Europea.

“El Niño” alcanza niveles entre los más intensos registrados

“El Niño” ha encendido las alertas mundiales debido a la rapidez con la que ha aumentado la temperatura del Pacífico, con una probabilidad superior al 90% de alcanzar una intensidad muy fuerte para el invierno 2026-2027.

En agosto, la región Niño 3.4 registró una anomalía promedio de 2,45 °C, por debajo únicamente de algunos de los episodios más intensos conocidos, incluido el de 2015-2016.

Pero a principios de septiembre, el fenómeno llegó a 3,05 °C, según Climate Reanalyzer, superando el récord diario de 3,02 °C registrado en noviembre de 2015.

¿Qué efectos puede tener El Niño?

El calentamiento anormal del océano puede modificar los patrones del clima en distintas regiones del mundo. Modelos meteorológicos advierten que algunas zonas de Norteamérica podrían registrar lluvias intensas en 2026, mientras que en 2027 también podrían presentarse periodos de sequía.

En contraste, partes de Sudamérica podrían enfrentar déficits hídricos, mientras que el sur del continente, incluido el Litoral argentino, tendría mayor probabilidad de lluvias excesivas.

Pero además del cambio en los patrones de lluvias, el sistema ENOS también puede alterar las cadenas alimentarias marinas, afectar los arrecifes de coral y generar impactos económicos.

Los pronósticos apuntan a que “El Niño” continuará fortaleciéndose hacia finales de 2026, aunque sus efectos aún no se conocen a cierta ciencia.

