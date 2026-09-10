“El Niño” se intensifica: NOAA detecta anomalías en el Pacífico y eleva el riesgo

Desde agosto 2026, agencias metereológicas ya advertían de que el “El Niño” se estaba fortaleciendo más rápido de lo previsto, pero para el boletín mensual de septiembre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) elevó las probabilidades que el fenómeno sea el más intenso desde que se tiene registro.

Para el otoño y el invierno 2026-2027, el sistema ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) alcanzará su pico más alto, generando afectaciones a nivel global.

Detectan anomalía de “El Niño” en aguas del Pacífico; ¿qué significa?

De acuerdo con el último reporte de la agencia estadounidense, se detectó que en la zona del Pacífico ecuatorial, la temperatura de las aguas registró anomalías superiores a 3 °C.

Este calentamiento anormal aumentó en casi todas las regiones de medición. Además, se detectó que en zonas profundas también se registran temperaturas de más de 10 °C por encima del promedio, lo que está haciendo que “El Niño” se fortaleza a un evento muy fuerte.

Aunque NOAA elevó al 75% la probabilidad de que el fenómeno ENOS sea histórico , incluso por encima de registros de 1950, expertos señalan que esto no necesariamente significa una catástrofe.

Sin embargo, sus efectos sí podrían sentirse con sequías, lluvias fuertes y otros cambios en los patrones climáticos a los que estamos acostumbrados.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🌎 "El Niño" ya está tocando la puerta 🌡️⚠️ No es un mito ni una exageración. El fenómeno de "El Niño" ya comienza a influir en el clima y podría traer temperaturas más extremas, sequías más prolongadas y cambios importantes en los patrones de lluvia en México. En estados como Sonora, Chihuahua y Sinaloa, se esperan condiciones más cálidas y secas, mientras que entidades del sureste como Veracruz, Tabasco y Chiapas podrían enfrentar lluvias más intensas. 🌀 Además, este fenómeno suele favorecer una mayor actividad de ciclones en el Pacífico, por lo que expertos mantienen vigilancia sobre sus efectos durante los próximos meses. @jessi_mozar con la información en #PrimeraLínea #ElNiño #Clima #CambioClimático

Calendario de “El Niño” en México: pronóstico de sus efectos en 2026 y 2027

Ante las alertas emitidas por este fenómeno, que también llegará a México, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Servicio Meteorológico Nacional señalan que “El Niño” podría generar cambios regionales en las lluvias, frentes fríos y sequías.

Aunque estas predicciones no se aplican para todas las regiones del país, se espera que en:

