“El océano más caliente jamás medido": OMM confirma que “El Niño” romperá récords de temperatura en 2026; así impactará con la población

El clima del mundo se podría ver impactado por un fenómeno meteorológico llamado "El Niño". La Organización Meteorológica Mundial, OMM, confirmó que el fenómeno de "El Niño" se mantendrá activo con una fuerza histórica en lo que resta de 2026.

Los análisis dicen que los océanos están alcanzado las temperaturas más altas jamás registradas, lo que provocará cambios drásticos en el clima a nivel mundial.

Esto es lo que dice la OMM al respecto que debes tener en cuenta.

"El Niño" romperá récords de temperatura en los océanos

De acuerdo con la OMM, las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical subirán a niveles nunca antes vistos entre octubre y diciembre de 2026.

La secretaria general del organismo, Celeste Saulo, explicó que existe casi un 100% de probabilidad de que el fenómeno mantega su intesidad hasta febrero de 2027, siendo uno de los eventos más fuertes registrados desde 1950.

From record-breaking rain in Tokyo to the spectacular flowering of Chile’s Atacama Desert, El Niño is influencing weather patterns far beyond the tropical Pacific.



El Niño will continue to intensify ahead of its forecast peak in December.

More info ➡️ https://t.co/Th55E71PDZ pic.twitter.com/V3OQqkFba4 — World Meteorological Organization (@WMO) October 11, 2026

¿Por qué el mar está tan caliente?

Los meteorólogos comentaron que "El Niño" no inventa calor nuevo en la Tierra, sino que libera hacia la atmósfera la energía acumulada debajo de la superficie marina.

Como el océano actual es el más caliente del que se tenga registro, hay mucha más temperatura disponible para liberarse, lo que explica por qué este periodo se perfila como uno de los más cálidos en la historia.

¿"El Niño" provocará cambios en las lluvias?

El fortalecimiento de este fenómeno provocará alteraciones en los patrones de lluvia alrededor del mundo.

Mientras que en varias regiones de Norteamérica, la parte central del Pacífico y el sureste de Sudamérica se prevén precipitaciones por encima de lo normal, en zonas del sur de Centroamérica, el Caribe y el noroeste sudamericano aumentará el riesgo de sequías.

Calor extremo para cerrar los meses de 2026

El reporte actualizado indica una alta probabilidad de registrar temperaturas superiores al promedio general en la mayoría del planeta durante el último trimestre del año.

Aunque esto no significa que todos los días hagan calor sofocante en cada ciudad, sí indica que la tendencia hacia periodos cálidos intensos será más alta de lo común.