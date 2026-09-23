451 mil muertes por calor extremo: El devastador pronóstico sobre el impacto del “Súper El Niño” entre 2026-2027

El impacto del cambio climático y las altas temperaturas sigue siendo enfoque de estudio para muchos especialistas, pues esto complica más la vida del planeta. Un nuevo reporte del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago advierte sobre las graves consecuencias del fenómeno conocido como "Súper El Niño" entre 2026 y 2027, el cual podría convertirse en uno de los más fuertes de los que se tiene registro.

Más allá de las sequías e inundaciones, la principal preocupación se centra en los efectos de las olas de calor sobre la salud humana.

Esto es todo lo que dice el estudio sobre las más de 400 mil muertes que se ocasionarán por el "Súper El Niño".

El monitoreo de las temperaturas globales busca alertar a los países sobre los riesgos del calor extremo.

Un fenómeno de El Niño de gran magnitud podría causar más de 450.000 muertes por calor en los próximos meses, según estudio https://t.co/7WMoHkFS5U — CNN en Español (@CNNEE) September 23, 2026

¿Cuántas muertes se esperan por el "Súpern El Niño"?

De acuerdo a lo que se dice en el estudio, se prevé que más de 451 mil personas pierdan la vida por los días de calor extremo provocados por el fenómeno meteorológico.

Los especialistas señalan que estas cifras son estimadas durante los primeros nueve meses del evento, superando los impactos de otros desastres naturales recientes.

¿Qué partes del planeta sufrirán más por el "Súper El Niño"?

El reporte dice que las muertes se concentrarán principalmente en el sur del planeta. En la región del Sahel, en África, se calculan unas 66 mil 800 muertes adicionales, siendo Nigeria la nación más afectada con más de 31 mil casos.

Países como Sudán, Níger y Chad también registran cifras elevadas dentro del informe.

El impacto de el "Súper El Niño" en Asia y Sudamérica

En el sudeste asiático, las altas temperaturas dejarán más de 19 mil fallecidos en países como Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya, además de otras 19 mil víctimas en Indonesia.

India podría registrar cerca de 15 mil 800 muertes, y en Sudamérica, Brasil encabeza la lista con un estimado de 13 mil 300 decesos vinculados a las altas temperaturas.

Extreme heat caused by this year's ‘super-El Niño’ could result in as many as 451,000 excess deaths across the globe in the six months through February 2027, researchers with the University of Chicago's Climate Impact Lab said https://t.co/LNO2gjlR38 — Reuters (@Reuters) September 23, 2026

Medidas para intentar frenar los efectos de el "Súper El Niño"

Los autores del estudio dicen que es necesario enfocar los recursos de emergencia en las zonas mencionadas para salvar vidas.

Entre las medidas recomendadas están la creación de centros de enfriamiento, sistemas de alerta temprana y la protección de personas que laboran al aire libre durante las horas con más radiación solar.

¿Qué va a pasar con el cambio climático en un futuro?

El reporte termina con que las temperaturas que hoy estamos viendo por "El Niño" podrían volverse aún pero dentro de dos décadas.

Los expertos hacen énfasis en la urgencia de crear desde ahora herramientas de planeación para evitar emergencias constantes a futuro.