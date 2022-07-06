OMS reporta 6 mil casos de viruela del mono en 58 países

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que hay más de seis mil casos de viruela del mono en 58 países, por lo que convocó a una reunión del comité para asesorar si el brote se calificará como una “emergencia mundial”, indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El director de la OMS indicó que “sigo preocupado por la escala y propagación del virus en todo el mundo”, luego de que en una reunión anterior la OMS decidió que los contagios de la viruela del mono no eran una emergencia sanitaria.

Tedros dijo que alrededor del 80 por ciento de los contagios se reportaron en Europa, sin embargo, añadió que podría haber más casos en el resto del mundo, que por falta de pruebas no se han informado.

La viruela del mono es una infección viral generalmente leve que causa síntomas similares a los de la gripe y lesiones en la piel, la cual comenzó a propagarse en todo el mundo desde principios de mayo.

|Reuters

La OMS dijo que la tasa de mortalidad en brotes anteriores de la cepa que se está propagando actualmente ha sido de alrededor del uno por ciento.

OMS advierte que viruela del mono podría comenzar a atacar a grupos vulnerable

Anteriormente, la OMS alertó que la “transmisión sostenida” de la viruela del mono podría hacer que el virus comenzará a moverse hacia grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas y niños.

“Me preocupa la transmisión sostenida porque sugeriría que el virus se está estableciendo y podría pasar a grupos de alto riesgo, incluidos niños, inmunocomprometidos y mujeres embarazadas”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS dijo que estaba investigando informes de niños infectados, incluidos dos casos en Gran Bretaña, además de dar seguimiento a informes en España y Francia. Ninguno de los casos en niños ha sido grave.

También dijo que la OMS estaba trabajando en un mecanismo para distribuir vacunas de manera más equitativa, después de que países como Gran Bretaña y Estados Unidos sugirieran que estaban dispuestos a compartir sus reservas de vacunas contra la viruela, que también protegen contra la viruela del mono.

