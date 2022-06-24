OMS podría declarar viruela del mono como emergencia sanitaria mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunen en Ginebra, Suiza, para considerar si declaran a la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial, meintras que se reportaron más de 3 mil 200 casos confirmados en casi 50 países.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocado a un Comité de Emergencia el Artículo 48 del Reglamento Sanitario Internacional. Cabe señalar que solo los miembros y asesores del Comité de Emergencia pueden asistir a la reunión.

En total, más de 3 mil 200 casos confirmados de viruela del mono en 48 países y una muerte han sido reportados a la OMS (Organización Mundial de la Salud), este año 2022.

Los objetivos de esta reunión son ofrecer opiniones al director general de la OMS sobre si el evento constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII por sus siglas en inglés).

De ser así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propondrá recomendaciones temporales para frenar y reducir aún más la propagación de la viruela del mono y gestionar la respuesta mundial de salud pública.

The first Emergency Committee meeting regarding the multi-country #monkeypox outbreak is currently ongoing https://t.co/1zoGHShNb0 pic.twitter.com/zyWlOu0uE2 — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 23, 2022

¿Qué síntomas tiene la viruela del mono?

La viruela del mono es un virus que puede causar síntomas que incluyen fiebre y dolores, y se presenta con una erupción con protuberancias bastante características.

La viruela del mono, es una infección rara en humanos que se propaga a través del contacto cercano entre humanos y animales, además de que también puede transmitirse entre humanos tras un contacto cercano.

Sus síntomas generalmente incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza intenso, ganglios linfáticos inflamados, fatiga y las "escandalosas" erupciones en la piel. La erupción generalmente comienza en el primer o tercer día del comienzo de la fiebre.

El período de incubación de la viruela del mono suele ser de 6 a 13 días y puede durar hasta 21 días. La mayoría de los pacientes se recuperan en unas pocas semanas.