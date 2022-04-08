OMS: ¿Cómo afecta la contaminación al aire y a la salud?

Informe de la OMS estima que unos 7 millones de personas mueren cada año a causa de problemas de salud relacionados con la contaminación del aire. Llama a un rápido cambio a energías verdes al ser la quema de combustibles fósiles el mayor contaminante del aire.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que unas 13 millones de personas mueren cada año por causas ambientales, incluidos más de siete millones que mueren anualmente por la exposición al aire contaminado.

Nuevos datos publicados por la OMS confirman que prácticamente todo el mundo está respirando aire insalubre.

La OMS está pidiendo medidas urgentes para frenar el uso de combustibles fósiles para reducir los niveles de contaminación del aire. Esto -dice- amenaza la salud de miles de millones de personas, lo que lleva a la muerte prevenible de millones.

Sophie Gumy, oficial técnica del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, explica que los datos muestran que la calidad del aire es más pobre, especialmente en las regiones del Mediterráneo oriental, el sudeste asiático y África.

La mayoría de los siete millones de muertes provienen de países de ingresos bajos y medios, eso no significa que los países de altos ingresos no se vean afectados. Estamos utilizando la mortalidad para calcular el impacto de la contaminación del aire en la salud.

OMS: problemas de salud a partir de la contaminación del aire

La OMS aseguró que hay muchos costos asociados con la contaminación del aire que no necesariamente se contabilizan en las muertes.

El informe de la OMS dice que se está haciendo un daño significativo incluso por los bajos niveles de muchos contaminantes del aire. Revela que las partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo; esto puede causar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares e impactos respiratorios, el óxido de nitrógeno o NO2 puede causar asma y otras enfermedades respiratorias.