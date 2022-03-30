OMS plantea 3 posibles escenarios sobre la evolución del Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expuso tres posibles escenarios sobre la evolución del Covid-19 en el mundo. En el más probable la enfermedad se reducirá con el tiempo a medida que aumente la inmunidad gracias a las vacunas.

"Basándonos en lo que sabemos ahora, el escenario más probable es que el virus del Covid-19 siga evolucionando, pero que la gravedad de la enfermedad que provoca se reduzca con el tiempo a medida que aumenta la inmunidad debido a la vacunación y a la infección", explicó Tedros Adhanom Ghebeyesus, director de la OMS.

En este escenario, el virus del Covid-19 provocará brotes menos graves con picos periódicos de transmisión a medida que la inmunidad disminuye, y en algún punto las vacunas de refuerzo serán necesarias solo para las personas de mayor riesgo.

Explicó que el Covid-19 también podría alcanzar un patrón estacional, con alzas en los meses más fríos, como ocurre actualmente con la gripa y otras enfermedades respiratorias leves.

"WHO is releasing updated Strategic Preparedness, Readiness & Response Plan for #COVID19. This is our 3rd strategic plan for COVID-19, & it could & should be our last. It lays out 3️⃣ possible scenarios for how the pandemic could evolve this year"-@DrTedros https://t.co/ryb0QdlTqG — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 30, 2022

En un segundo escenario, el cual sería el mejor, las futuras variantes del Covid-19 serían significativamente menos graves, la protección contra el virus sería duradero y ya no se necesitarían refuerzos continuos para evitar enfermedades graves por Covid-19.

¿Cuál sería el peor escenario del Covid-19?

La OMS indicó que en el peor de los escenarios el virus del Covid-19 podría transformarse en una nueva amenaza, la cual podría ser más transmisible y mortal.

En este escenario las vacunas contra el Covid-19 ya no serían eficaces y la inmunidad contra la enfermedad grave disminuiría rápidamente, lo que provocaría buscar cambios en las vacunas actuales y habría más campañas de refuerzos.

Por lo que la OMS hizo un llamado para que los países aumenten su capacidad de vigilancia del virus, para detectar a tiempo las señales de alerta sobre cambios significativos en el virus que causa el Covid-19.

Además, pidió que se mejore la detección del Covid-19 prolongado, para seguir y reducir la discapacidad a largo plazo una vez terminada la pandemia.