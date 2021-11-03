OMS aprueba uso de emergencia de vacuna india Covaxin contra Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech.

De acuerdo con la información proporcionada por la OMS, la vacuna Covaxin tiene una eficacia de 78 por ciento y está recomendada para todas las personas mayores de 18 años.

Su aplicación requiere de dos dosis con cuatro semanas de intervalo y se adapta especialmente a los países con escasos recursos debido a que puede almacenarse sin dificultad, según informó la OMS a través de un comunicado.

Covaxin es la primera vacuna desarrollada y fabricada íntegramente en India que recibe el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud.

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021

Covanix, séptima vacuna contra Covid-19 aprobado por la OMS

La vacuna india Covaxin fue aprobada luego de que un grupo de asesores técnicos de la OMS la examinaran y aprobaran los estándares de calidad, eficacia y seguridad para su uso. La vacuna india fue desarrollada a base de versiones inactivas del coronavirus SARS-CoV-2, causante del Covid-19.

De este modo, la vacuna india es la séptima en obtener la aprobación de la OMS, detrás de las dosis de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm.

La homologación por la OMS facilita el reconocimiento internacional de la vacuna india, también abre la posibilidad de integrarlas al programa COVAX, el cual permitirá que la OMS, en cooperación con otras organizaciones, distribuya a bajo precio y de forma equitativa las dosis de dichas vacunas en todo el mundo, para frenar la propagación del Covid-19.

Otra vacuna que se encuentra en proceso de aprobación es la rusa Sputnik V, la cual según sus desarrolladores ya está en la etapa final para ser aceptada por el organismo mundial de salud..

Asimismo que estaban a la espera de que un grupo de inspectores de la OMS visitará Rusia para reunir todas las inspecciones y papeleo necesario sobre la vacuna Sputnik V . Por lo que la vacuna rusa podría ser la siguiente en obtener la aprobación.