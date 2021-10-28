OMS busca 23.400 millones de dólares para programa contra Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros grupos de ayuda hacen un llamado a los líderes del G-20 para obtener 23.400 millones de dólares y destinarlos a un plan de lucha contras el Covid-19.

El ambicioso plan describe espera que incluya el uso de una píldora antiviral oral experimental fabricada por Merck & Co para el tratamiento de casos leves y moderados de Covid-19. Si la píldora es aprobada por las autoridades reguladoras, el costo podría ser 10 dólares por tratamiento.

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Nueva estrategia de la OMS contra el Covid-19

Carl Bildt, enviado especial de la OMS:

La solicitud es de 23.400 millones de dólares. Es una cantidad considerable de dinero, pero si se compara con el daño que el Covid-19 ha causado a la economía mundial, en realidad no es tanto.

El proyecto de la OMS contra el Covid-19 asignaría presupuestos de 7.000 millones de dólares para vacunas y pruebas de diagnóstico, 5.900 millones de dólares para sistemas de salud y 3.500 millones para tratamientos que incluyen antivirales, corticosteroides y oxígeno médico.

COVAX ha enviado unas 400 millones de dosis contra el Covid-19 a más de 140 países de ingresos bajos y medianos, donde las tasas de inmunización siguen siendo reducidas, dijo la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan.

Sabemos que hay alrededor de 30 países que dependen solo de COVAX, no tienen otra fuente de vacunas.

Es probable que unos 82 países no cumplan con el objetivo global de la OMS de una cobertura de vacunación del 40% para fin de año, pero algunos de ellos podrían hacerlo si los suministros comienzan a fluir, indicó la OMS.

Soumya Swaminathan, jefa de la OMS: