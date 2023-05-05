La OMS declara el fin de la emergencia de salud pública global por el Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó hoy la emergencia internacional por la pandemia por Covid-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

Covid-19 ya no es una emergencia de salud global

El Covid-19 ya no es una emergencia de salud global, anunció este viernes la Organización Mundial de la Salud.

La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que este jueves se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia.

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS discutió la pandemia este jueves en su 15ª reunión sobre el covid-19, y el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coincidió en que la declaración de emergencia de salud pública de interés internacional, o PHEIC, debería terminar.

765 millones de personas afectados por Covid-19

En más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y 6.9 millones de muertes, según el recuento oficial, que se queda muy corto, según todas las estimaciones (la propia OMS calcula que se ha cobrado 20 millones de vidas).

"Durante más de un año, la pandemia ha tenido una tendencia a la baja", dijo Tedros en una conferencia de prensa este viernes.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and global health issues with @DrTedros https://t.co/eNfCX95RaG — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023

La mayoría de los países vuelvan a la vida como antes del Covid-19

"Esta tendencia permitió que la mayoría de los países vuelvan a la vida como la conocíamos antes del Covid-19", dijo Tedros. "Ayer, el comité de emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. Acepté ese consejo".

Menos contagios y menos muertes por Covid-19

Desde principios de año la cifra de contagios de Covid-19 y muertes reportadas se ha ido reduciendo a nivel global: en la última semana de abril, la OMS confirmó 630,000 casos en el mundo y 3,500 muertes, cuando en enero se superaban los 1.3 millones de positivos y los 14,000 fallecidos, en parte a causa de la ola en China.

En el 2020 se declaró emergencia de salud pública

La organización declaró el brote de coronavirus como una emergencia de salud pública de interés internacional en enero de 2020, unas seis semanas antes de caracterizarlo como una pandemia.

Un PHEIC crea un acuerdo entre países para cumplir con las recomendaciones de la OMS para el manejo de la emergencia. Cada país, a su vez, declara su propia emergencia de salud pública, declaraciones que tienen peso legal. Los países los usan para reunir recursos y prescindir de reglas para aliviar una crisis.

Estados Unidos está listo para dejar que su emergencia de salud pública de covid-19 termine el 11 de mayo.

Millones aun sin vacunarse

Ahora, los casos y muertes de covid-19 son los más bajos en tres años. Aun así, más de 3,500 personas murieron en la última semana de abril y miles de millones siguen sin vacunarse.

Tedros dijo que, de ser necesario, no dudaría en convocar otra reunión del comité de emergencia y declarar una emergencia de salud global nuevamente si hay un aumento significativo en los casos o muertes por covid-19 en el futuro.

"El covid-19 ha dejado y continúa dejando profundas cicatrices en nuestro mundo. Esas cicatrices deben servir como un recordatorio permanente del potencial de que surjan nuevos virus con consecuencias devastadoras", dijo Tedros.

"Una de las mayores tragedias del covid-19 es que no tenía por qué ser así. Tenemos las herramientas y tecnologías para prepararnos mejor para las pandemias, detectarlas antes, responderlas más rápido y comunicar sus impacto. Pero a nivel mundial, la falta de coordinación, la falta de equidad y la falta de solidaridad significaron que esas herramientas no se usaron tan efectivamente como podrían haber sido", dijo Tedros. "Debemos prometernos a nosotros mismos y a nuestros hijos y nietos que nunca volveremos a cometer esos errores".