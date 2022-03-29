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EU aprueba cuarta dosis de vacuna contra Covid-19 a mayores de 50 años

EU indicó que una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 aumenta los niveles de anticuerpos contra delta y ómicron.

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|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), autorizó aplicar una cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech o Moderna a personas mayores de 50 años de edad.

Al principio, la FDA solo aceptó que las personas inmunodeprimidas tuvieran acceso a una cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19, sin embargo, ahora toda la población en riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte podrán ponérsela.

Las autoridades sanitarias de EU indicaron que una cuarta dosis contra el Covid-19 mejora la protección contra el virus y no está asociada con nuevos problemas de seguridad, de acuerdo con los datos proporcionados por la FDA.

¿Quiénes pueden ponerse la cuarta dosis contra el Covid-19?

La FDA especificó que las personas mayores de 50 años podrán acceder a una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 al menos cuatro meses después de recibir la tercera dosis de cualquier vacuna contra el virus.

También se la podrán poner los adolescentes mayores de 12 años con algún tipo de inmunodepresión, es decir aquellos que se sometieron a un trasplante de órganos sólidos o con un sistema inmunológico comprometido.

La administración de EU aseguró que los beneficios de una nueva dosis de refuerzo contra el Covid-19 supera los riesgos potenciales en este segmento de la población.

“La evidencia actual sugiere cierta disminución de la protección con el tiempo contra los resultados graves de Covid-19 en personas mayores e inmunodeprimidas. Según un análisis de datos emergentes, una segunda dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna Covid-19 podría ayudar a aumentar los niveles de protección para estas personas de mayor riesgo”, informó la FDA.

La FDA también indicó que una cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19 aumenta los niveles de anticuerpos neutralizantes incluidas las variantes delta y ómicron, dos semanas después del refuerzo en comparación con cinco meses después de la primera dosis.