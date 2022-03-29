EU aprueba cuarta dosis de vacuna contra Covid-19 a mayores de 50 años

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), autorizó aplicar una cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech o Moderna a personas mayores de 50 años de edad.

Al principio, la FDA solo aceptó que las personas inmunodeprimidas tuvieran acceso a una cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19, sin embargo, ahora toda la población en riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte podrán ponérsela.

Las autoridades sanitarias de EU indicaron que una cuarta dosis contra el Covid-19 mejora la protección contra el virus y no está asociada con nuevos problemas de seguridad, de acuerdo con los datos proporcionados por la FDA.

¿Quiénes pueden ponerse la cuarta dosis contra el Covid-19?

La FDA especificó que las personas mayores de 50 años podrán acceder a una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 al menos cuatro meses después de recibir la tercera dosis de cualquier vacuna contra el virus.

LIVE NOW: Our media call on FDA’s authorization of a second booster dose of either the Pfizer-BioNTech or the Moderna COVID-19 vaccines for older and certain immunocompromised individuals is starting right now! https://t.co/i2yRuQ2Cir — U.S. FDA (@US_FDA) March 29, 2022

También se la podrán poner los adolescentes mayores de 12 años con algún tipo de inmunodepresión, es decir aquellos que se sometieron a un trasplante de órganos sólidos o con un sistema inmunológico comprometido.

La administración de EU aseguró que los beneficios de una nueva dosis de refuerzo contra el Covid-19 supera los riesgos potenciales en este segmento de la población.

“La evidencia actual sugiere cierta disminución de la protección con el tiempo contra los resultados graves de Covid-19 en personas mayores e inmunodeprimidas. Según un análisis de datos emergentes, una segunda dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna Covid-19 podría ayudar a aumentar los niveles de protección para estas personas de mayor riesgo”, informó la FDA.

La FDA también indicó que una cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19 aumenta los niveles de anticuerpos neutralizantes incluidas las variantes delta y ómicron, dos semanas después del refuerzo en comparación con cinco meses después de la primera dosis.

