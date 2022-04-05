OMS advierte sobre severa contaminación atmosférica

Prácticamente el total de la población mundial, el 99 por ciento, respira un aire que supera los límites de calidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque un número récord de más de 6 mil ciudades en 117 países ahora vigila la calidad del aire, los habitantes de esas ciudades todavía respiran niveles peligrosos de partículas finas y dióxido de nitrógeno, y las personas en países de ingresos bajos y medios son quienes padecen las mayores exposiciones, señaló la OMS (Organización Mundial de la Salud).

María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, señaló que "la mala noticia es que, cuando miramos todos estos datos, estos sugieren que, una gran proporción, casi el 100 por ciento de la población mundial, todavía respira un aire que excede los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud".

Publicada en la antesala del Día Mundial de la Salud, la versión actualizada de 2022 de la base de datos de calidad del aire de la OMS presenta, por primera vez, mediciones sobre el terreno de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante urbano común y precursor de partículas y ozono.

Esta también incluye mediciones de material particulado PM10 o PM2.5, ambos grupos de contaminantes tienen su origen principalmente en actividades humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles.

Let's reimagine a world where clean air, water and food are available to all. Join our Q&A ahead of #WorldHealthDay and ask your questions! #AskWHO https://t.co/hdAjiahyiw — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 5, 2022

Cada vez son más ciudades que miden exposición a contaminación atmosférica

La nueva base de datos de calidad del aire es la más extensa hasta la fecha en su cobertura de la exposición a la contaminación del aire (contaminación atmosférica) sobre el terreno. Unas dos mil ciudades y asentamientos humanos más están ahora registrando datos de monitoreo del suelo para partículas, PM10 o PM2.5, en comparación con la versión anterior. Esto marca un aumento de casi 6 veces en los informes desde que se lanzó la base de datos en 2011.

Sophie Gumy, funcionaria técnica del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, dijo que "entre las ciudades que hemos evaluado a nivel mundial, vemos que solo alrededor del 10 por ciento cumplen con los valores de referencia de PM 2.5. Para el NO2 tenemos el 23 por ciento de todas las ciudades dentro de la norma. Esta no es una muy buena señal. De acuerdo con la medición, la peor calidad del aire se encuentra en regiones específicas como la región del Mediterráneo Oriental, la región del Sudeste Asiático y también África".

Las conclusiones llevaron a la OMS a pedir una reducción en el uso de combustibles fósiles y otras medidas concretas para reducir los niveles de contaminación atmosférica.

#WorldHealthDay, marked on 7 April, will focus global attention on urgent actions needed for #HealthierTomorrow - to keep humans & the planet healthy and foster a movement to create societies focused on well-being. Stay tuned!



More information: https://t.co/BkliqlrN8L pic.twitter.com/qvWrJQw2id — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 4, 2022

Se espera una reducción en el uso de combustibles fósiles

En la declaración, el director general de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que los altos precios de los combustibles fósiles, la seguridad energética y la urgencia de abordar el doble desafío sanitario de la contaminación atmosférica y el cambio climático, destacan la apremiante necesidad de avanzar más rápido hacia un mundo que dependa mucho menos de los combustibles fósiles.

Las partículas suspendidas, en especial las PM2,5, pueden penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo y causar afecciones cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias, señaló la declaración, añadiendo que el dióxido de nitrógeno está asociado con enfermedades respiratorias, especialmente con el asma.

La OMS estima que más de 13 millones de muertes ocurridas cada año en todo el mundo se deben a causas ambientales prevenibles, incluyendo siete millones de muertes relacionadas con la contaminación atmosférica.

Sophie Gumy, funcionaria técnica del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS:

También existe una gran diferencia entre los países de ingresos altos y los países de ingresos bajos y medianos en materia de partículas. Para el NO2, el patrón es un poco diferente en el sentido de que vemos mucha menos diferencia entre los países de ingresos bajos y medianos y los países de ingresos altos, lo que demuestra que este sigue siendo un gran problema incluso para los países de altos ingresos.

Para mejorar la calidad del aire y la salud, la OMS recomienda sistemas y redes de transporte público seguros y asequibles adecuados para peatones y ciclistas, invertir en viviendas y centrales eléctricas eficientes en términos de energía, mejorar el manejo de residuos industriales y municipales, reducir la incineración de basura agrícola y algunas actividades agroforestales como la producción de carbón vegetal.