Aparece la cepa XE de ómicron, podría ser mucho más contagiosa: OMS

México reportó este martes 10 semanas de reducción continua de la cuarta ola de la pandemia de Covid-19 provocada por la variante ómicron; sin embargo; en el mundo ya comenzó a circular una nueva cepa, la XE, la cual es mucho más contagiosa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la nueva cepa de ómicron se detectó por primera vez en Reino Unido a mediados de enero, pero no es el único país en el que ha sido detectada.

En los últimos días, la OMS reportó la aparición de tres variantes: XD, XF y XE; la primera y segunda son combinaciones de las variantes delta y ómicron, mientras que la última cepa resulta de la combinación de ómicron, BA.1, y el sublinaje dominante BA.2, conocido como ómicron silenciosa.

¿En qué países se ha detectado la nueva variante XE?

La variante XE se detectó por primera vez en Reino Unido y ya ha sido identificada en China, Tailandia e Israel. De acuerdo con estudios británicos, la XE es 9.8 por ciento más transmisible que las mutaciones de ómicron y hasta el 16 de marzo se habían reportado 637 casos.

La profesora Susan Hopkins dijo que las nuevas variantes, conocidas como recombinantes, generalmente mueren "relativamente rápido".

"Hasta ahora no hay suficiente evidencia para sacar conclusiones sobre la transmisibilidad, la gravedad o la efectividad de la vacuna", agregó.

¿Qué dice la OMS sobre la nueva variante XE?

En su informe del 29 de marzo, la OMS dijo que las primeras estimaciones sobre la nueva cepa XE indican una ventaja en la tasa de crecimiento de la comunidad de 10% en comparación con BA.2 y aclaró que "este hallazgo requiere más confirmación".

En China, que vive en los últimos días un incremento de contagios, las autoridades descubrieron dos nuevas subvariantes de ómicron que no coinciden con ninguna secuencia existente.

El número de casos reportados de estas nuevas variantes de Covid-19 es pequeño dado el alcance de los brotes que todavía están ocurriendo en todo el mundo.

