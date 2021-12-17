OMS aprueba el uso de la vacuna anticovid India Novavax

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) aprobó este viernes el uso de emergencia de la vacuna anticovid CovovaxTM creada por el Instituto Serológico de India con licencia del laboratorio Novavax, de Estados Unidos.

"Las vacunas continúan siendo uno de los métodos más eficaces de protección contra formas graves y la muerte provocada por el SARS-COV-2, pese a la aparición de nuevas variantes", indicó la OMS.

La OMS autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Novavax luego de que un grupo de asesores técnicos examinó los estándares de calidad, eficacia y seguridad de CovavaxTM, como lo hizo con otras vacunas que ya se usan para inmunizar contra el Covid-19.

Sin embargo, la vacuna de Novavax aún es analizada por la Agencia Europea de los Medicamentos (EMA) para aprobar su uso en la Unión Europea.

🆕 WHO issued an emergency use listing for Covovax, expanding the basket of WHO-validated vaccines against #COVID19.

The vaccine is produced by the Serum Institute of India under licence from Novavax https://t.co/7HNKnRbCiX pic.twitter.com/wHfBTRNquI — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 17, 2021

La OMS explicó que la vacuna de Novavax requiere de dos dosis, y necesita ser almacenada a temperaturas de refrigeración normales, es decir, entre dos y ocho grados.

Vacuna Novavax entra al programa COVAX de la OMS

La aprobación de la vacuna de Novavax le abre la posibilidad de entrar al programa COVAX, creado por la OMS en coordinación con otras agencias para distribuir las vacunas anticovid de manera equivalente en todo el mundo, con la finalidad de que los países pobres también cuenten con dosis.

"La vacuna es producida por el Serum Institute of India bajo licencia de Novovax y forma parte de la cartera de COVAX, lo que impulsará los esfuerzos para vacunar a más personas en los países de bajos ingresos", destacó la OMS.

El programa apoya la creación de capacidades de fabricación y compra suministros con antelación con el fin de que 2000 millones de dosis se puedan distribuir equitativamente para finales de este 2021.

La OMS indicó que el programa asegura el acceso equitativo mundial a una vacuna, con la que se protegerá especialmente a los trabajadores de la salud y a las personas que corren un mayor riesgo.

