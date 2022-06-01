OMS confirma 550 casos de viruela del mono en 30 países

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que tiene 550 casos confirmados de la viruela del mono en 30 países que no son endémicos del virus.

Ante la propagación de la viruela del mono, la OMS indicó que hay una investigación en curso, pero que la aparición de la viruela del mono en muchos países al mismo tiempo sugiere que puede haber una transmisión no detectada durante algún tiempo.

“Hasta ahora, la mayoría de los casos de viruela del mono han sido reportados entre hombres que tienen sexo con hombres, que presentan síntomas en clínicas de salud sexual. Estas comunidades están trabajando arduamente para informar a sus miembros sobre los riesgos de la viruela del mono y prevenir la transmisión”, dijo Tedros, director de la OMS.

"Now for an update on #monkeypox. More than 550 confirmed cases have now been reported to WHO, from 30 countries that are not endemic for monkeypox virus"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 1, 2022

Añadió que la Organización Mundial de la Salud trabaja duro para combatir el estigma, lo que podría ocasionar que las personas infectadas no busquen ayuda a tiempo, lo que dificultará detener la transmisión.

La OMS instó a los países que ya presentan casos de la viruela del mono a ampliar su vigilancia, buscar casos en la comunidad general y recordó que cualquiera puede contagiarse si tiene contacto cercano con un infectado.

En ese sentido dijo que es importante tomar en cuenta que los síntomas de la viruela del mono se curan solos, pero en algunos casos el paciente puede agravar.

¿Cuáles son las prioridades de la OMS ante la viruela del mono?

La OMS indicó que tiene una serie de prioridades sobre la viruela del mono, para tratar de frenar su propagación en países no endémicos del virus.

La principal prioridad de la OMS es proporcionar información precisa a los grupos con mayor riesgo de contraer la viruela del mono, para prevenir una mayor propagación.

También buscan proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea que atienden a los pacientes con viruela del mono en los 30 países donde ya se reportaron casos confirmados.