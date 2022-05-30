La OMS descarta que la viruela del mono provoque una nueva pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que es poco probable que el brote de la viruela del mono se convierta en una nueva pandemia, como la de Covid-19, ya que solo se han registrado poco más de 257 casos en todo el mundo en menos de un mes.

“No creemos que este brote vaya a suponer el inicio de una nueva pandemia porque es un virus ya conocido, tenemos las herramientas para controlarlo y nuestra experiencia nos dice que no se transmite con tanta facilidad en humanos como en los animales”, declaró Rosamund Lewis, experta de la OMS en viruela.

El primer país en el mundo que registró contagios de la viruela del mono fue Reino Unido el pasado 7 de mayo y desde entonces la OMS ha recibido notificaciones de 23 países más, con un total de 257 casos confirmados en laboratorio y unos 120 sospechosos.

Lewis advirtió de que la situación es “inusual” porque el virus se está propagando rápidamente en países donde no es endémico e instó a las autoridades a trabajar de forma conjunta con la OMS para aplicar las medidas necesarias que ayuden a contener el brote.

Agregó que ninguno de los casos confirmados de viruela del mono está relacionado con viajes a países donde este tipo de viruela es endémica, en África central y occidental, y por lo tanto siguen estudiando el origen del brote.

OMS analiza si asintomáticos pueden propagar la viruela del mono

En cuanto a la transmisión de esta enfermedad, los estudios preliminares señalan que las principales vías de contagio son el contacto estrecho con heridas, fluidos corporales y materiales contaminados como ropa o cubiertos de una persona infectada.

Una vez que se ha contraído la viruela del mono, la duración de la aparición de la erupción y la caída de las costras se reconoce como el periodo infeccioso, pero hay poca información sobre si hay alguna propagación del virus por parte de personas que no son sintomáticas.

"En realidad, todavía no sabemos si hay transmisión asintomática de la viruela del mono, los indicios en el pasado han sido que no es una característica importante, pero esto está por determinarse", señaló la funcionaria del OMS.

De los casos reportados en el mundo, hasta ahora, no se ha confirmado la muerte de ninguna de las personas enfermas con la viruela del mono.