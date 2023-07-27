Científicos captan inusual onda de radio desde el espacio, cada 22 minutos y durante 30 años

Un equipo de científicos ha revelado que el objeto cósmico denominado GPM J1839-10 ha estado pulsando una inusual onda de radio hacia la Tierra durante más de 30 años y cada 22 minutos. Esta situación ha desconcertado a los astrónomos porque estas inusuales señales han sido recibidas desde hace más de tres décadas y no tienen idea de qué es lo que realmente lo está causando.

Cabe señalar que desde siempre, el universo profundo ha sido objeto de especulación para la humanidad, siempre bajo la creencia de que puede haber vida inteligente más allá de nuestro sistema solar. Cada vez parece mayor o más cercana la posibilidad de contactar con seres inteligentes de otros mundos y esto ha cautivado la imaginación de científicos, astrónomos, investigadores, autoridades, etc.

Descubren un objeto que emite ráfagas de cinco minutos de luz de radio cada 22 minutos, denominado GPM J1839-10, el cual ha sido captado pulsando al menos desde 1988#Tecnologia #PoesiaLenguajeUniversal #21Jul pic.twitter.com/tn0hK0i0cP — Fundacite Anzoátegui (@Utanzoategui) July 21, 2023

Un grupo de científicos ha detectado la serie misteriosa y peculiar de onda de radio proveniente del espacio profundo que se ha estado emitiendo cada 22 minutos durante más de 30 años. Esta extraña señal del espacio profundo ha dejado con más preguntas que respuestas a los científicos

En este caso, la señal proveniente del espacio profundo ha sido llamada científicamente como GPM J1839-10. Se estima que este misterioso objeto se trata de una moribunda estrella, posiblemente un magnetar, que es un tipo especial de estrella de neutrones cuya característica es de intensos campos magnéticos.

Su comportamiento va en contra de lo que normalmente se esperaría de un objeto de este tipo. La singularidad de este fenómeno radica en su pulsación, emitida hacia la Tierra cada 22 minutos. Este número mantiene desconcertados a los astrónomos porque los pulsares generalmente parpadean mucho más rápido en el universo.

El objeto en cuestión, llamado GPM J1839−10, se cree que podría ser un tipo especial de estrella de neutrones llamado magnetar. Estos objetos tienen campos magnéticos extremadamente fuertes (1 millardo +intenso que el terrestre) y pueden producir estallidos de ondas de radio. pic.twitter.com/Go8mGTINuN — Universo Recóndito (@UnvrsoRecondito) July 21, 2023

GPM J1839-10 emite inusuales ondas de radio desde el espacio profundo

Hurley-Walker, autora del estudio publicado en Nature, señaló que: "Este extraordinario objeto desafía nuestra comprensión de las estrellas de neutrones y los magnetares, que son algunos de los objetos más exóticos y extremos del Universo".

Cabe señalar que algunos magnetares existen por debajo de lo que se denomina "línea de la muerte". Esto significa que sus campos magnéticos son demasiado débiles para liberar emisiones energéticas de ondas de radio. Eso no parece suceder al GPM J1839-10, que gira lentamente. "El objeto que hemos descubierto gira demasiado despacio para producir ondas de radio: está por debajo de la línea de la muerte": Walker.