ONG denuncia violentas torturas a presos políticos en Cuba

La ONG Cubalex denuncia una serie de violaciones a los derechos humanos y torturas contra los presos políticos detenidos durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.

Durante una conferencia, Cubalex presenta un informe nombrado “En Cuba se tortura”, en el cual participaron 15 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos donde investigan diferentes tipos de torturas de las que son víctimas los presos políticos.

A través de un comunicado, la ONG explica que documentaron una serie de torturas que implementan las autoridades carcelarias de Cuba y que varios presos políticos corroboran a través de testimonios.

¿Qué torturas aplican en Cuba a los presos políticos?

La ONG relata algunas de las torturas que califica de “violentas” y de las que varios presos políticos son víctimas por parte de las autoridades.

#EnCubaSeTortura

Nuestro equipo ha documentado una serie de técnicas de tortura que implementan las autoridades carcelarias en Cuba y que varios prisioneros políticos corroboraron con sus testimonios. A continuación anunciamos una de estas técnicas.

🧵 pic.twitter.com/O3aDsgXdaR — Cubalex (@CubalexDDHH) May 18, 2022

La bicicleta

Cubalex dijo tener conocimiento de una técnica de tortura conocida como “la bicicleta”, la cual es empleada en varias prisiones de Cuba. De acuerdo con los presos políticos, consistente en esposar a los reclusos y lanzarlos escaleras abajo.

La ONG añadió que varias víctimas la reconocen con el nombre de “la bicicleta”, mientras que otros relataron sufrir la tortura pero desconocen el nombre.

En algunas cárceles, los presos políticos relatan que la tortura de “la bicicleta” consiste en esposarlos con las manos detrás de la espalda, mientras dos guardias los arrastran mientras corren, ya sea en superficies lisas o por escaleras.

Colgar de las esposas

Otra tortura que relatan los presos políticos en Cuba, llamada “colgar de las esposas”, consiste en esposar al recluso de un brazo y la otra esposa fijarla de un lugar alto, de manera que la extremidad queda suspendida, en una posición que impide a la persona sentarse. Y la víctima puede pasar hasta 24 horas o más en esa posición.

1. Colgar de las esposas

consiste en esposar al recluso de un brazo y la otra esposa fijarla de un lugar alto, de manera que la extremidad quede suspendida y en una posición en la que la persona no pueda sentarse. En esa posición dejan al prisionero incluso por 24 horas o más pic.twitter.com/tuN9yzuVB6 — Cubalex (@CubalexDDHH) May 17, 2022

Sillón

Otro método de tortura utilizado por los guardias de Cuba, es el llamado “sillón”. Los presos políticos describen que en la cárcel hay un sillón de barbería donde sientan a la víctima con los brazos esposados.

Después, hacen girar el sillón mientras los guardias golpean a la víctima con palos de marabú. Esta tortura la aplican a presos que se pelean entre ellos o con guardias.

