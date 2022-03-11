Minuto a minuto Rusia vs Ucrania: Kremlin recluta voluntarios sirios

En el minuto a minuto de hoy 11 de marzo en la operación militar de Rusia vs Ucrania, Vladimir Putin anunció que 16 mil voluntarios sirios o de Oriente Medio se sumarán a los combates en la zona del Donbás. Ante el anuncio de Putin, el presidente Volodímir Zelenski acusó que los milicianos “vienen a matar a un país extranjero, a una tierra ajena”.

12:40 HORAS

Reportan más de mil muertos en Mariupol

En la ciudad de Mariupol, en el sur del país, el ayuntamiento dijo que al menos mil 582 civiles habían muerto como consecuencia de los bombardeos rusos y de un bloqueo de 12 días que ha dejado a cientos de miles de personas atrapadas sin comida, agua, calefacción ni electricidad.

12:10 HORAS

Bolsas europeas cierran al alza, tras declaraciones de Putin

Las acciones europeas anotaron su mayor ganancia semanal del año, ya que las señales del presidente ruso Vladimir Putin sobre un cambio positivo en las conversaciones con Ucrania ayudaron a los mercados a terminar una semana volátil con un piso más firme el viernes.

12:13 HORAS

Ataques en el oeste de Ucrania buscan detener el uso de los aeródromos: EU

Estados Unidos considera que los ataques rusos en el oeste de Ucrania en las últimas 24 horas tenían como objetivo impedir que los campos de aviación fueran usados por las fuerzas ucranianas, dijo un alto cargo de la defensa estadounidense.

El alcalde de la ciudad de Lutsk, en el oeste de Ucrania, dijo que cuatro personas murieron y seis resultaron heridas en un ataque a un campo de aviación, una rara incursión sobre un objetivo en lo profundo del oeste de Ucrania, lejos de los campos de batalla en el norte, este y sur.

10:59 HORAS

Bielorrusia podría sumarse a la invasión: Ucrania

El Centro Estatal de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania dijo que no podía descartar que Bielorrusia lanzara una invasión tras una reunión en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder bielorruso Alexander Lukashenko.

"Según los datos preliminares, las tropas bielorrusas podrían lanzarse a una invasión el 11 de marzo a las 21:00 horas (1900 GMT)", dijo en un comunicado el centro, creado bajo el Ministerio de Cultura y Política de Información.

10:15 HORAS

Avión de la Fuerza Aérea Mexicana despega a Rumania

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó en sus redes sociales que el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana despegó a Rumania para repatriar a los mexicanos que salieron de Ucrania.

9:49 HORAS

EU revoca las relaciones comerciales normales con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Estados Unidos revocará el estatus de "relaciones comerciales normales permanentes" de Rusia para castigar a Moscú por la invasión a Ucrania.

El cambio, que Biden dijo que se estaba tomando en concierto con medidas de los aliados de Washington, allanaría el camino para que Estados Unidos imponga aranceles a una vasta gama de productos rusos, aumentando la presión sobre una economía al borde de una profunda recesión.

9:27 HORAS

Zelensky habla con Biden

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky informó que habló con Joe Biden para informarle sobre los crímenes de guerra de Rusia.

Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022

#UkrainianHeroes: Today we salute this elderly couple, who stood up to three Russian soldiers. pic.twitter.com/GG7lZ8cfqx — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 11, 2022

9:13 HORAS

Rusia bloquea Instagram por llamados a la violencia

El regulador de telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, bloqueó Instagram a petición de la Fiscalía General debido a la negativa de la red social de eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos los militares.

"De acuerdo con la demanda de la Oficina del Fiscal General de Rusia, el acceso a la red social Instagram, propiedad de Meta Platforms, se restringirá en el territorio de la Federación Rusa. Se están difundiendo materiales informativos que contienen llamamientos a la violencia contra los ciudadanos de la Federación Rusa, incluidos los militares, en la red social Instagram", dijo el regulador, citado por las agencias rusas.

8:44 HORAS

Canadá impone sanciones a Abramovich

Canadá impuso una nueva ronda de sanciones contra Rusia que incluye acciones contra cinco destacados oligarcas, entre ellos Roman Abramovich, así como 32 organizaciones y compañías asociadas con el Ministerio de Defensa ruso.

Las sanciones fueron anunciadas en Varsovia por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, poco antes de que regresase a Canadá tras una gira de cinco días por Europa.

8:26 HORAS

ONU tiene informes de uso de bombas de racimo en Ucrania

La oficina de derechos humanos de la ONU recibió "informes fidedignos" de varios casos en los que fuerzas rusas usaron bombas de racimo en áreas pobladas de Ucrania, y agregó que el uso indiscriminado de estas podría constituir un crimen de guerra.

La agencia de la ONU tiene docenas de monitores en el país y se espera que lleguen más una vez que esté operativa una comisión establecida por el Consejo, que tiene su sede en Ginebra, para investigar posibles crímenes de guerra.

7:58 HORAS

ACNUDH confirma muerte de 564 civiles en Ucrania

La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) confirmó la muerte de 564 civiles en Ucrania desde el 24 de febrero, incluidos 41 niños. Se cree que el número real de víctimas es considerablemente más alto, ya que aún no ha podido corroborar los informes de las áreas donde se desarrollan combates intensos, dijo la OACNUDH.

7:21 HORAS

En Kiev hay 2 millones de personas: alcalde

El alcalde de Kiev y excampeón de boxeo de pesos pesados, Vitali Klitschko, dijo a Reuters que creía que todavía quedaban casi 2 millones de personas en la ciudad, que va quedando cada vez más sitiada por el avance de las fuerzas rusas desde varios frentes.

Klitschko sostuvo que la capital ucraniana, que normalmente alberga a unos 3,5 millones de personas, tenía suficientes suministros vitales para un par de semanas, y que las líneas de entrada y salida permanecían abiertas por ahora.

7:05 HORAS

Odesa podría ser rodeada por tres frentes

El alcalde de Odesa dijo que las fuerzas rusas pronto podrían rodear la ciudad portuaria del sur de Ucrania desde tres frentes.

El alcalde Gennadiy Trukhanov sugirió que las fuerzas rusas buscarían avanzar desde los territorios que han ocupado en la región de Mykolaiv de Ucrania hacia la región de Transdniestria controlada por los separatistas de Moldavia, donde se encuentran las tropas rusas. Tal movimiento podría aislar a Odesa del resto de Ucrania.

6:48 HORAS

México enviará ayuda humanitaria a Ucrania hoy

A las 10:00 horas de este viernes despegará el segundo avión de la Fuerza Aérea de México con ayuda humanitaria para los ucranianos que han tenido que dejar sus casas por la operación Rusia vs Ucrania.

A las 10 am despegará el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana para la #OperaciónRescate de mexicanos provenientes de #Ucrania.



Lleva 1.5 toneladas de colchonetas y medicinas para los refugiados que se encuentran en Rumania. pic.twitter.com/5GDhQcjpYc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2022

5:48 HORAS

Rusia reclutará a 16 mil voluntarios sirios

Rusia está dispuesta a utilizar voluntarios sirios y de otros países de Oriente Medio en la operación militar en Ucrania, sobre todo en la región del Donbás, dijo el presidente ruso Vladimir Putin.

En una reunión del Consejo de Seguridad ruso, Putin dijo, citado por las agencias rusas, que "hay personas que quieren venir y ayudar a las personas que viven en el Donbas de forma voluntaria", a lo que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, respondió que ya hay "dieciséis mil personas de los países de Oriente Medio dispuestos a ayudar a la gente" de ese territorio ucraniano.

Russian officials, including minister Shoigu, announced the hasty recruitment of 16,000 ex-ISIS fighters to be used against 🇺🇦 civilians. Hiring ISIS and Russian propaganda claims about chemical weapons testify to an attempt to implement the “Syrian scenario” in 🇺🇦 pic.twitter.com/MylQNQ638w — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 11, 2022

3:30 HORAS

Facebokk permitirá llamar a la violencia contra Rusia

Meta Platforms permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamar a la violencia contra los rusos y los soldados rusos en el contexto de la invasión a Ucrania, según correos electrónicos internos vistos por Reuters el jueves, en un cambio temporal a su política de incitación al odio.

