ONU pide a los países a enviar fuerzas armadas a Haití

La jefa adjunta de la ONU, Amina Mohammed, instó el miércoles a los países a considerar urgentemente la solicitud de Haití de una fuerza armada internacional especializada para ayudar a restablecer la seguridad en el estado caribeño y aliviar una crisis humanitaria.

"Ciertamente ahora no es el momento para que el mundo se aleje de Haití", dijo al Consejo de Seguridad de la ONU. "Es hora de dar un paso al frente y convertir la crisis actual en una oportunidad para que Haití se recupere con más fuerza".

Las pandillas haitianas han expandido su territorio desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021. La violencia resultante ha dejado gran parte del país fuera del alcance del gobierno oficial y ha llevado a tiroteos frecuentes con la policía.

En septiembre, las pandillas haitianas crearon una crisis humanitaria al bloquear una terminal de combustible durante casi seis semanas, lo que detuvo la mayor parte de la actividad económica.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso en octubre que uno o varios países envíen "una fuerza de acción rápida" para ayudar a la policía de Haití a eliminar la amenaza que representan las bandas armadas. No sugirió que la fuerza fuera desplegada por Naciones Unidas.

Sin embargo, hasta ahora, ningún país se ha ofrecido a liderar tal fuerza, aunque Bahamas ha dicho que podría enviar tropas o policías si se le solicita. Los diplomáticos también han dicho que algunos países africanos también estaban listos para ofrecer apoyo.

Respuesta al pedido de la ONU

El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, dijo al Consejo de Seguridad que Washington continúa "abogando por el apoyo de seguridad internacional, incluida una fuerza multinacional ajena a la ONU, según lo solicitado por el gobierno haitiano".

"Estados Unidos ha brindado más de 90 millones de dólares en apoyo de seguridad a Haití en los últimos 18 meses y continuará brindando un apoyo crítico de manera bilateral", dijo Wood.

Rusia solicitó la reunión del Consejo de Seguridad sobre Haití el miércoles. El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo: "Tenemos dudas de que la opción de enviar una fuerza militar internacional pueda cambiar fundamentalmente la situación".

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo en octubre que su país redactará una resolución del Consejo de Seguridad para respaldar una misión fuera de la ONU destinada a impulsar la seguridad y permitir el flujo de ayuda humanitaria. Pero los diplomáticos dijeron que la medida no se votaría hasta que se formara una fuerza.

Una resolución del consejo necesita nueve votos a favor y ningún veto de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China o Rusia.