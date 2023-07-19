México ocupa lugar 33 en el mundo en venta de drogas en darknet, asegura la ONU

México figura en la posición 33 de 83 países en el mundo en la venta de drogas a través de la red oscura o darknet, asegura la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Informe sobre las Drogas 2023 elaborado por la ONU señala que debido al creciente uso de internet y otras herramientas digitales de comunicación, así como aplicaciones encriptadas facilitan el comercio de drogas.

La ONU acotó que los mercados de venta en la darknet representan un porcentaje muy bajo de las transacciones de los criminales, pero llaman la atención estas acciones debido a que han logrado penetrar estas actividades en ambientes digitales, así como la recepción de pagos en línea a través de blockchain, es decir, criptomonedas.

En ese sentido, la organización advirtió que la venta con este tipo de tecnologías digitales aumentó, ya que la venta promedio con blockchain para comparar estupefacientes aumentó de 100 dólares en 2018 a 500 dólares en 2021.

El reporte detalla que nuevas sustancias psicoactivas son comercializadas en tiendas especializadas en internet y en la darkweb, mientras que el cannabis y la cocaína comúnmente son compradas y vendidas en plataformas de redes sociales.

¿Qué es la darknet?

La darknet o red oscura es una zona del internet que sólo es accesible con software específico, con configuraciones, autorizaciones y un protocolo de comunicación especial. En su mayoría es usado para actividades ilícitas.

Este tipo de conexiones más comunes son para guardar un archivo y compartirlo. También hay redes anónimas usadas por navegadores especializados, como Tor, los cuales realizan una serie de conexiones a dichos servidores proxy para enmascarar la identidad del usuario.

Este se contrapone a la Deep web, la cual cuenta con contenido que no es indexado, es decir, rastreado por las máquinas de búsqueda como Google, y este contenido es sólo accesible con una dirección electrónica directa o y una dirección IP, así como contraseñas.

La deep web, en su mayoría, es utilizada con fines legítimos, como para almacenar correos electrónicos, banca privada o contenidos y perfiles en línea empleados de forma privada.

ONU advierte que uso de drogas crece en el mundo

El Informe Mundial sobre las drogas 2023 de la ONU destaca que más de 296 millones de personas emplearon estupefacientes en 2021, lo que representa un aumento de 23% en comparación con una década anterior.

La organización estima que 18% más de personas, es decir, 13,.2 millones, se inyectaron algún tipo de sustancia adictiva durante 2021, mientras que han aumentado en un 45% en los últimos 10 años las personas que padecen trastornos por consumo de drogas, lo cual lleva a una cifra de 39.5 millones de habitantes con trastornos por abuso de sustancias.

