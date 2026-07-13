Notas
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Dictan sentencia a 'El Gato', integrante de "Los Chapitos": Cae en Mazatlán con miles de dosis de fentanilo
Al momento de su detención se le fue asegurado un celular, un arma de fuego y más de 10 mil dosis de fentanilo; esta será la sentencia de “El Gato” en Mazatlán.
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Congresista Carlos Giménez acusa a cárteles mexicanos por fentanilo en EU
En exclusiva para Azteca Noticias, el congresista Carlos Giménez vinculó a los cárteles mexicanos con la crisis del fentanilo y lanzó advertencia por el T-MEC.
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Renuncia Jay Clayton, el fiscal de Rocha y los otros nueve de Sinaloa
Como fiscal federal, Jay Clayton tenía las manos atadas; ahora podría tener el aparato de espionaje más sofisticado conocido en la historia de la humanidad.
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VIDEO: "Nos vamos a la guerra contra los cárteles": Pete Hegseth
Pete Hegseth ratificó que el gobierno de Donald Trump combatirá frontalmente a los cárteles con la iniciativa militar llamada Escudo de las Américas.
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EU sanciona a empresas relacionadas con "Los Chapitos"
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a redes vinculadas a Los Chapitos que lavaban dinero del fentanilo mediante criptomonedas; estos son los nombres.
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Esperamos que México haga más contra el narco para que no lo tengamos que hacer nosotros: Pete Hegseth
El secretario de Guerra reconoció una colaboración “sin precedentes” con el gobierno mexicano, pero advirtió que deben dar “un paso adelante” contra el crimen.