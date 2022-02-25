Ucrania reporta radiación más alta en Chernóbil, millones huyen

Expertos de la agencia nuclear y el Ministerio del Interior de Ucrania informaron acerca de mayores niveles de radiación registrados en el sitio de la planta de energía atómica de Chernóbil.

Cabe señalar que los especialistas de la agencia nuclear estatal no proporcionaron los niveles exactos de radiación, pero señalaron que el cambio se debió al movimiento de equipo militar pesado en el área que levantaba polvo radiactivo en el aire.

El Ministerio del Interior de Ucrania señaló que "la radiación comienza a aumentar. No es crítico para Kiev por el momento, pero estamos monitoreando". Cabe recordar que Chernóbil, es un sitio aún radiactivo por el desastre nuclear del año de 1986, un lugar que se encuentra a unos 100 kilómetros de Kiev, capital de Ucrania.

Polonia, limítrofe con Ucrania, informó que no había registrado ningún aumento en los niveles de radiación en su territorio.

Nuevas imágenes satelitales muestran que decenas de vehículos se han movido a través de un puente cerca de Chernobylhttps://t.co/aAaqy1O7c2 pic.twitter.com/Na1zmwYT5K — CNN en Español (@CNNEE) February 25, 2022

Kiev le dice a sus residentes que se aproximan "activas hostilidades"

Este viernes, las autoridades de Kiev informaron a los residentes del área noroeste de Obolon que no salgan a la calle debido a que están por enfrentar "activas hostilidades".

El consejo de la ciudad emitió una alerta en la que se informó que "en relación a que se aproximan activas hostilidades, a los residentes del distrito de Obolon se les pide no salir de sus casas".

#JustoAhora | Una guerra que si bien se desarrolla muy lejos entre nosotros, las hostilidades afectarán a todo el mundo entero y desde luego a México. La ofensiva continúa avanzando en este momento, madrugada de viernes en #Kiev y así buscan refugio en los puntos agredidos. pic.twitter.com/QnULxp5BDt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2022

Millones de ucranianos huyen al extranjero: ONU

Conforme pasan las horas, el combustible, el dinero en efectivo y los suministros médicos se están agotando en partes de Ucrania después de las hostilidades de parte de Rusia, lo que podría obligar a hasta 5 millones de personas a huir de Ucrania, señalaron agencias de ayuda de Naciones Unidas.

Al menos 100 mil personas están desarraigadas en Ucrania después de huir de sus hogares, mientras que varios miles ya cruzaron a países vecinos como Moldavia, Rumania y Polonia, señaló la portavoz de la agencia de refugiados de la ONU, Shabia Mantoo, en una rueda de prensa en Ginebra.



Shabia Mantoo, portavoz de la agencia de refugiados de la ONU:

Estamos viendo rangos de 1 a 3 millones de personas refugiadas en Polonia, por ejemplo (...) Un escenario de 1 a 5millones, incluidos todos los países vecinos.