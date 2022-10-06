OPEP acuerda profundos recortes en la producción de petróleo crudo

La OPEP+ acordó los recortes más profundos a la producción de petróleo desde la pandemia de COVID de 2020 en una reunión en Viena, el miércoles 5 de octubre. Esta acción frenará el suministro de petróleo en un mercado ya ajustado a pesar de la presión de Estados Unidos y otros países para evitar el ajuste.

El recorte podría estimular una recuperación en los precios del petróleo que han caído a alrededor de 90 dólares de los 120 en los que se encontraba hace tres meses por los temores de una recesión económica mundial, el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y un dólar más fuerte.

Estados Unidos había presionado a la OPEP para que no procediera con los recortes de petróleo, argumentando que los fundamentos no los respaldan, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Las fuentes dijeron que no estaba claro si los recortes podrían incluir reducciones voluntarias adicionales por parte de miembros como Arabia Saudita, o si podrían incluir la subproducción existente del grupo.

La OPEP+ cayó alrededor de 3,6 millones de barriles de petróleo por día por debajo de su objetivo de producción en agosto.

"Los precios más altos del petróleo, si son impulsados por recortes considerables en la producción, probablemente irritarían al Gobierno de (Joe) Biden antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos", dijeron analistas de Citi en una nota.

"Podría haber más reacciones políticas de Estados Unidos, incluidas liberaciones adicionales de reservas estratégicas, junto con algunos comodines que incluyen un mayor fomento de un proyecto de ley NOPEC", dijo Citi, refiriéndose a un proyecto de ley antimonopolio de Estados Unidos contra la OPEP.

JPMorgan también dijo que espera que Washington implemente contramedidas liberando más reservas de petróleo.

🇷🇺🇸🇦 La OPEP+ ha acordado reducir los objetivos de producción petrolífera en dos millones de barriles por día, equivalente al 2% del suministro mundial. La decisión llega tras el acuerdo que habían alcanzado previamente Moscú y Riad en este sentido. https://t.co/nuhkgo5Lwx — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) October 5, 2022

Sube el precio de la energía

Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores, incluida Rusia, han dicho que buscan evitar la volatilidad en lugar de apuntar a un precio en particular.

El crudo Brent de referencia subió a 93 dólares por barril de petróleo el miércoles, después de subir el martes.

Occidente ha acusado a Rusia de convertir la energía en un arma, creando una crisis en Europa que podría desencadenar el racionamiento de gas y energía este invierno boreal.

Moscú acusa a Occidente de convertir en armas el dólar y los sistemas financieros como el SWIFT en represalia por el envío de tropas rusas a Ucrania en febrero.

Parte de la razón por la que Washington quiere bajar los precios del petróleo es para privar a Rusia de los ingresos petroleros, mientras que Arabia Saudita no ha condenado las acciones de Moscú.