Caen presuntos narcomenudistas y secuestradores tras cinco cateos en la CDMX y Edomex

¡Caen secuestradores y narcomenudistas! Tras cinco cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco en la Ciudad de México (CDMX), así como en Tultitlán, Estado de México (Edomex) fueron detenidas nueve personas identificadas como integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión, delincuencia organizada, robo y secuestro.

Cateos en CDMX y Edomex deja 9 detenidos

En un operativo coordinado de fuerzas federales y locales, nueve personas fueron detenidas tras la ejecución de cinco cateos en inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Tras las labores de intelignencia, vigilancia y recorridos en la zona, un juez de control otorgó las órdenes de cateo. Durante los operativos, las autoridades aseguraron:



Dosis de droga

Dinero en efectivo

Teléfonos celulares

Motocicletas

Vehículos.

300 kilos de marihuana en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco

Tractocamiones

Cajas de carga

Mercancía en un inmueble ubicado en Tultitlán

En operativos coordinados, detienen a nueve personas al ejecutar cinco cateos en #CDMX y #EDOMEX. https://t.co/gfy6h3fibc pic.twitter.com/UfvCyHz4M3 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 26, 2026

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, derivadas de denuncias que señalaban el almacenamiento y distribución de droga en distintos domicilios.

Nueve personas detenidas tras cateos en CDMX y Edomex

En uno de los cateos en la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron detenidos dos hombres y una mujer, además de asegurarse bolsas con cristal, marihuana y cocaína, así como un kilo adicional de esta última sustancia. En otro punto de la misma alcaldía, se detuvo a dos personas más y se aseguró dinero en efectivo.

Mientras que en Azcapotzalco, dos hombres y una mujer fueron capturados con droga, efectivo y una motocicleta, mientras que en recorridos de vigilancia en la colonia San Miguel Amantla, los agentes detuvieron a otro sujeto en posesión de marihuana, sustancia sólida de color azul, teléfonos celulares y dinero.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo en diversas modalidades, secuestro y delincuencia organizada.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial y tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.