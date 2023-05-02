EU detiene 288 personas en operativo contra tráfico de opiáceos

Estados Unidos anunció a través del Departamento de Justicia la detención de 288 personas, sospechosas de tráfico ilícito de opiáceos en un operativo internacional con el fin de frenar el tráfico de fentanilio y otros opioides.

La mayoría de los detenidos, 154 fueron arrestados en territorio estadounidense.

Múltiples organismo encargados policiales participaron en la operación denomincada "SpecTor" que se extendió por Estados Unidos, Europa y Sudamérica.

Attorney General Merrick B. Garland Deliver Remarks Announcing Results of the Largest International Operation Against Darknet Trafficking of Fentanyl and Opioidshttps://t.co/mrusy5Hs1H pic.twitter.com/aioFIGUtcC — Justice Department (@TheJusticeDept) May 2, 2023

En rueda de prensa Merrick Garlad, Fiscal General de Estados Unidos dio detalles del operativo "SpecTor" en el ue dijo se decomisaron 117 armas de fuego, 850 kilos de droga y 53,4 millones de dólares en efectivo y monedas virtuales.

La mayoría de las operaciones ilícitas se llevan a cabo por internet, de ahí que le llamen la "web oscura" el fiscal Garland les habló a los criminales que operan por esta red y les dijo "Pueden intentar esconderse en los lugares más recónditos de Internet, pero el Departamento de Justicia los encontrará y los hará responsables de sus delitos".

En la conferencia también estuvo presente Paul Abbate, Director del la Oficina Federa de Investigación, FBI dijo que el operativo se trata de un esfuerzo conjunto para combatir el tráfico de drogas, principalmente fentanilo, que ha causado miles de muertes en Estados Unidos.

En el operativo hubo agentes infitrados y el uso de tecnolgías que pusieron al descubierto a los criminales que intentaban esconderse en las redes de internet.

Abbate reconoció que están frente a un problema de salud y con este operativo intentan detener que las drogas lleguen. También se organizarán para entregar más información sobre el daño en el consumo de estas sustancias. Ya que dijo nunca sabes si la primera píldora pueda convertirse en la última.

Los periodistas presentes preguntaron si en el operativo hubo participación de México, y el fiscal Garrland dijo que ha visitado personalmente a las autoridades en México en dos ocasiones en las que se ha reunido con los secretarios de Defensa, Marina y el ministerio de justicia y sabe que puede hacer más que todos podrían aumentar la cooperación ambas partes

¿Qué es la Dark Web?

Es el el lugar donde se venden por Internet productos y servicios de origen criminal, desde identificaciones falsas hasta pornografía infantil, herramientas para hackeos entre otras cosas. Y se ingresa a ella a través de navegadores específicos, manteniendo, aparentemente el anonimato ya que se usan proxys para evitar que la IP sea rastreada. Pero como se mostró en este operativo con el equipo especial puede rastrearse.

