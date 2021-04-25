Oposición alista recurso contra ampliación del periodo de Zaldívar en SCJN

Los partidos de oposición en México, PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano, informaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad conjunta en contra de la aprobación del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ammplía por dos años más la Presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por medio de un comunicado conjunto, los partidos recordaron que no es posible una democracia sin un poder judicial independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa.

Ante ello, adelantaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica que aprobaron Morena y sus aliados tanto en la Cámara como en el Senado de la República.

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En su comunicación, indican que las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, promoverán de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ya que se dijeron "convencidas y convencidos de que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución de la República y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia".

Esto, luego de que el pasado 23 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se incluyó un artículo transitorio que amplía en dos años el periodo del actual presidente de la Corte como de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

Esta aprobación ha generado polémica en diversos sectores del país ya que según los opositores, el objetivo es "supeditar al Poder Judicial a las disposiciones del Ejecutivo Federal", incluso legisladores de oposición han acusado un “golpe de Estado técnico” a raíz de esta reforma.

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Los legisladores argumentaron que no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución Política, sino que, compromete la independencia del Poder Judicial.

"Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, requiere de autonomía e independencia", indicó

Los partidos señalaron que es necesario impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática.

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