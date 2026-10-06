Carlos Mancilla exige cuentas al Secretario del Trabajo en la Cámara de Diputados sobre programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”

Durante la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Juventud, Carlos Gutiérrez Mancilla, encendió el debate al reclamar severamente el tono proselitista utilizado por el funcionario federal. El legislador opositor le exigió conducirse con el rigor institucional de un secretario de Estado y no como "propagandista ni aplaudidor del oficialismo", subrayando que el Palacio Legislativo de San Lázaro es un espacio para la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía y no un templete del partido Morena para repetir consignas triunfalistas.

Gutiérrez Mancilla enfatizó que la soberanía popular representada en el Congreso exige respeto, respuestas claras y diagnósticos objetivos sobre la situación económica de las familias mexicanas. Remarcó que el discurso triunfalista del gobierno federal choca de frente con la realidad cotidiana de los hogares, donde la llamada "primavera laboral" pregonada por el régimen no se percibe en los bolsillos ni en el costo de la vida.

💢🫨 Usted no está en un mitin de Morena está en la Cámara de Diputados



El diputado @CarlosGMancilla presidente de la Comisión de Juventud reclamó al secretario del Trabajo, @marathb el tono de su comparecencia y le recordó que acudió a San Lázaro a rendir cuentas como… pic.twitter.com/Yap9zp5Ujc — Laura Brugés (@LauraBruges) October 6, 2026

¿Meta alcanzada o tope presupuestal? La pausa de "Jóvenes Construyendo el Futuro"

El diputado centró sus cuestionamientos más fuertes en la opacidad de las métricas de desempeño y en la sorpresiva suspensión de nuevos registros en el programa insignia Jóvenes Construyendo el Futuro. La controversia se intensificó luego de que la Secretaría del Trabajo y el Gobierno Federal anunciaran el cierre de las vinculaciones para lo que resta de 2026 bajo el argumento oficial de haber alcanzado la meta anual de beneficiarios, postergando la reapertura de la plataforma hasta enero de 2027. Ante esta explicación oficial, Mancilla emplazó al secretario Bolaños a transparentar si la abrupta pausa respondió en realidad al cumplimiento de los objetivos sociales o al agotamiento de la capacidad financiera del gobierno federal para sostener el presupuesto del programa.

Aunado al freno en las incorporaciones, la oposición puso contra las cuerdas al funcionario exigiendo cuentas sobre la efectividad laboral real del programa tras años de multimillonarias inversiones públicas. El presidente de la Comisión de Juventud demandó cifras precisas sobre cuántos aspirantes solicitaron su ingreso en 2026, cuántos quedaron excluidos y cuántos beneficiarios lograron obtener un empleo formal permanente reportado con alta en el IMSS seis meses y un año después de concluir la beca, advirtiendo que el éxito de una política pública se mide cuando el apoyo termina y el joven logra insertarse de forma autónoma en el mercado de trabajo.