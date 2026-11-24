Este miércoles 25 de noviembre, la Iglesia católica conmemora a Santa Catalina de Alejandría, una figura que destaca por su inteligencia y valentía. Miles de creyentes acuden a su intercesión cuando enfrentan charlas difíciles, negocian acuerdos en el trabajo o buscan resolver un conflicto familiar sin perder la calma.

Oración para hoy 25 de noviembre

Si hoy tienes una plática pendiente en casa, una presentación laboral o una decisión que exige cabeza fría, realiza esta oración con fe y concentración:

“Gloriosa Santa Catalina de Alejandría, mujer de mente brillante y corazón firme, hoy acudo a ti para pedir tu intercesión ante Dios. Tú, que defendiste tus convicciones con sabiduría y serenidad frente a los sabios de tu tiempo, enséñame a expresarme con claridad.

Te pido que ilumines mis pensamientos y pongas en mis labios las palabras adecuadas para cada situación que enfrente este día. Dame la inteligencia necesaria para comunicar mis ideas con seguridad, sin caer en el orgullo ni en la impulsividad.

Ayúdame a mantener la calma en medio de las diferencias y a defender mi verdad sin herir a quienes me rodean. Que mi voz construya puentes de entendimiento en mi trabajo, en mi familia y en mis relaciones personales. Concede a mi mente lucidez y a mi corazón prudencia para tomar buenas decisiones.

Amén.”

Santoral hoy 25 de noviembre

La tradición cristiana ubica a Santa Catalina de Alejandría en el siglo IV, en Egipto. Desde joven cultivó el estudio de la filosofía, las ciencias y la retórica, conocimientos que empleó para debatir con eruditos paganos y defender la fe cristiana con argumentos sólidos. Debido a su preparación intelectual y elocuencia, la Iglesia católica la reconoce como patrona de los estudiantes, filósofos, maestros y oradores.

Además de Santa Catalina de Alejandría, el calendario litúrgico recuerda este 25 de noviembre a otros santos y beatos: