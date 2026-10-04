Oración de hoy para perdonarte a ti mismo: La plegaria para pedirle a Santa Faustina Kowalska por la paz interior este 5 de octubre

Varias personas sufren incluso aunque sus seres queridos hayan olvidado un posible error. Este sentimiento de condena personal bloquea el crecimiento emocional y espiritual. Por ello, la Iglesia Católica ofrece un refugio de consuelo a través de la oración de hoy dedicada a una santa para estos casos.

Oración para hoy 5 de octubre

Aprender a dejar de castigarte por un error del pasado requiere valentía y fe. Reza esta oración a Santa Faustina Kowalska para pedir misericordia, soltar la culpa y encontrar la paz interior.

“Señor Jesucristo, a través de la intercesión de tu fiel sierva Santa Faustina Kowalska, acudo ante ti con un corazón arrepentido y cansado. Reconozco mis faltas y acepto mis errores, pero hoy decido abandonar el castigo que me impongo diariamente. Te pido que derrames tu Divina Misericordia sobre mi mente y mi alma. Ayúdame a mirarme con los mismos ojos de compasión con los que tú me observas. Concédeme la fuerza emocional para perdonarme a mí mismo, para soltar el peso de lo que ya no puedo cambiar y para abrazar la nueva oportunidad que me ofreces hoy. Que Santa Faustina me enseñe a confiar en tu bondad infinita. Lléname de tu paz, restaura mi alegría y guíame para avanzar libre de remordimientos. Amén”.

Santoral hoy 5 de octubre

El calendario litúrgico conmemora a Santa Faustina Kowalska cada 5 de octubre. Esta monja polaca alcanzó un enorme reconocimiento devocional en todo el mundo gracias a sus visiones místicas. Jesucristo eligió a esta humilde religiosa para transmitir a la humanidad el poderoso mensaje de la Divina Misericordia. Durante su vida en el convento, ella redactó un diario donde detalló sus encuentros espirituales y las promesas de amor incondicional para todas las personas.

La Iglesia Católica celebra su memoria facultativa en esta fecha para recordar su legado de confianza absoluta en el amor divino. Santa Faustina enseña que ninguna falta supera la inmensa capacidad de perdón del cielo. Este mensaje no solo invita a buscar la redención divina, sino también a practicar esa misma misericordia hacia nosotros mismos.

