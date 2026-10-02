De “mormones” a Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: así es el templo reservado para algunos fieles

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días busca que sus integrantes sean identificados por el nombre completo de la institución y no por el nombre de “mormones”. La explicación está relacionada con el papel central que ocupa Jesucristo en sus creencias y prácticas religiosas.

Por qué la Iglesia de Jesucristo pide no usar el término mormones

Durante un recorrido que hizo Azteca Noticias por el nuevo templo de esta Iglesia en San Luis Potosí, el élder Taylor Godoy, Setenta Autoridad General, explicó que la institución ha insistido en que las personas la conozcan por su denominación oficial.

“Hemos hecho un énfasis en que nos conozcan más que por nuestro sobrenombre de mormones como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y la razón es porque es la Iglesia de Jesucristo, nuestra creencia es en Él y seguimos a Él”, declaró.

Diferencias clave entre las capillas y los templos mormones

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuenta con capillas o centros de reuniones donde sus integrantes participan en reuniones semanales. En estos espacios también se realizan talleres culturales y otras actividades durante la semana.

Sin embargo, el templo ocupa un lugar diferente dentro de la organización religiosa. Se trata de un espacio reservado para algunos miembros que cuentan con una “recomendación” para ingresar y participar en las ceremonias que se realizan en su interior.

A diferencia de otros recintos religiosos, como la Basílica de Guadalupe o la Catedral Metropolitana, a los que puede entrar cualquier persona sin importar su religión, el acceso al templo no está abierto para todos los visitantes una vez que comienza su uso religioso.

Requisitos de acceso: ¿Quiénes pueden entrar a los templos de la Iglesia?

El élder José Luis Alonso Trejo, Setenta Autoridad General de la Iglesia de Jesucristo, explicó que la recomendación acredita que una persona ha cumplido con los principios establecidos por la institución.

“Es donde la persona ha mostrado que ha sido obediente a los mandamientos, ha seguido a Dios, está cumpliendo correctamente, de tal manera que las personas que entren están respetando esos acuerdos o esos convenios que han hecho con Dios”, señaló.

Mientras que Godoy añadió que el carácter restringido del acceso se relaciona con la importancia que la Iglesia otorga a las ceremonias que se llevan a cabo dentro del templo.

Bautizos por los muertos y sellamientos: Qué ceremonias se realizan en templos de la Iglesia mormona

Entre las ceremonias hechas en el templo de la Iglesia se encuentra la posibilidad de realizar bautizos a nombre de familiares que ya fallecieron. El rito se lleva a cabo en una pila bautismal decorada con 12 bueyes, los cuales representan a los pueblos de Israel.

Otro acto relevante son las bodas, conocidas como “sellamientos”, las cuales no se limitan a la vida terrenal, sino que se consideran eternas, explicó José Luis Alonso Trejo.

Similitudes entre la Iglesia de Jesucristo y el catolicismo

Aunque existen diferencias entre esta Iglesia y otras creencias religiosas, sus integrantes también identifican puntos en común. Entre ellos mencionan el enfoque en Jesucristo, el reconocimiento de la Virgen María como madre de Jesús y la celebración de fechas como Navidad y Semana Santa.

Andrea Valtierra, integrante de la Iglesia de Jesucristo, dijo que sus miembros prefieren destacar los aspectos que comparten con otras religiones.

