Orden cronológico regresa a Instagram; mejorará experiencia en la app

Instagram escuchó a los usuarios y el orden cronológico del feed ha vuelto, de esta manera se podrá interactuar con las publicaciones más recientes que se compartan en la plataforma.

En un comunicado, Meta, la compañía dueña de Instagram, explicó que su más reciente actualización incluye dos formas de controlar el feed: Siguiendo y Favoritos.

Queremos que puedas convertir Instagram en la mejor experiencia posible, y brindarte formas de ver rápidamente lo que más te interesa es un paso importante en esa dirección.

En 2016 los usuarios dejaron de ver los contenidos cronológicamente, debido a que la plataforma implementó un tablero de publicaciones organizado a partir de su algoritmo, pero esto volvió a cambiar.

¿Cómo activar el orden cronológico en Instagram?

El feed es “una combinación de fotos y videos”, y gracias a Favoritos y Seguimiento, los usuarios se pondrán al día con las publicaciones recientes de todas las cuentas que siguen.

La opción de Favoritos mostrará los contenidos de las cuentas que se elijan previamente; mientras que Siguiendo permitirá visualizar en orden cronológico las publicaciones en Instagram.

We heard you loud and clear — chrono is back! 🚨



Two new chronological views have been added to your Feed. Tap “Instagram” on the top left of your app to switch between Favorites and Following. pic.twitter.com/737vVmo9aV — Instagram (@instagram) March 23, 2022

Ambas opciones estarán disponibles en la app, solo es necesario dar clic en la palabra Instagram que aparece en la esquina superior izquierda, donde se desplegará el menú: Favoritos o Siguiendo.

Instagram aclaró que en Favoritos se podrán elegir hasta 50 cuentas y realizar cambios en la lista en cualquier momento, ya que no se notifica a las cuentas de otros usuarios cuando se agregan o eliminan.

Las publicaciones de las cuentas en la lista de Favoritos también aparecerán en orden cronológico, mismas que estarán identificadas con una estrella.

|Instagram

Esta actualización se suma a otras mejoras que ha hecho Instagram, como el desarrollo de un nuevo centro educativo para padres y tutores que incluirá tutoriales donde expertos los orientarán para que hablen sobre el uso de redes sociales con los menores de edad.

En diciembre del año pasado, la app lanzó Take a Break “para capacitar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre cómo pasan su tiempo en la plataforma y configuren recordatorios para tomar más descansos en el futuro”.

Take a Break solo está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, pero se espera que este año llegue a otros países.

