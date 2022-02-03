Instagram va por Reels de 90 segundos de duración

Actualmente los Reels de Instagram tienen una duración de 60 segundos (1 minuto), además de que cuentan con una infinidad de herramientas para que sus usuarios y sobre todo los creadores de contenido, exploten su creatividad y logren deslumbrar a sus seguidores, sin emabrgo la red social ya prepara Reels de 90 segundos.

El gigante de las redes sociales planea un aumento en la duración de este tipo de videos (Reels) por lo que muy pronto podrían tener una duración de 90 segundos (1 minuto y medio).

Esta información ha salido a relucir de manera extraoficial, fue revelada por Alessandro Paluzzi, un reconocido desarrollador que utiliza cadenas de código e ingeniería inversa para las "obtener" las actualizaciones en redes sociales. Cabe señalar que Instagram por su parte no ha emitido ninguna información oficial al respecto.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022

Instagram quiere ser lider en función de videos cortos

En cuanto TikTok comenzó a ganar popularidad, Instagram se puso "manos a la obra" y tiempo después ofreció los llamados Instagram Reels. Desde entonces, diversas redes sociales se han "subido al barco" de los videos cortos, YouTube nombró a sus videos (aún en Beta) de 60 segundos como YouTube Shorts, mientras que Twitter bautizó como Fleets al contendio (imágenes y vídeos) que desaparecen 24 horas dedepués de haberlos compartido.

Los Instagram Reels han logrado captar la atención de muchos usuarios, tanto de los creadores de contenido como de parte de los usuarios que se entretienen y pueden pasar horas "Scrolleando" sus dispositivos para ver estos videos cortos de hasta ahora 60 segundos de duración.

🎥El vídeo se impone

👉Realizado el webinar “INSTAGRAM REELS y TIKTOK”.las redes sociales están cambiando y el vídeo se está imponiendo.

👉https://t.co/dGJjipnIsi pic.twitter.com/esjEa1nHqu — esocialhub (@e_socialhub) January 28, 2022

¿Qué es Instagram reels?

Reels es una función de Instagram, una herramienta que permite la creación de vídeos cortos desde la propia app. Los vídeos que se pueden producir son de hasta 60 segundos, aunque esta duración podría aumentar a los 90 segundos.

¿Cómo ver Reels en Instagram?

Selecciona "Reels" en la parte centro-inferior de la cámara de Instagram. En ese momento encontrarás distintas herramientas de edición en el lado izquierdo de la pantalla, estas funciones te permitirán crear un reel.