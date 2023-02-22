Ordena Tribunal Electoral que aspirantes a presidir el INE deben ser mujeres

Para cumplir con el principio de paridad y de alternancia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó que la quinteta final de aspirantes a presidir el INE sea integrada solo por mujeres, así la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá ser modificada.

El tema se trató debido al juicio promovido por un ciudadano frente a la convocatoria de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ante al proceso de la conformación del Comité Técnico de Evaluación, la convocatoria para la elección de consejeros electorales del INE y sus criterios de evaluación, así como la misma convocatoria.

El Tribunal mantuvo la convocatoria de la Cámara de Diputados y solo ordenó modificar lo relativo a la quinteta de donde surgirá la presidencia del INE.

El INE nunca ha sido presidido por una mujer.

Ante esta resolución, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral coincidieron en señalar que nunca una mujer ha encabezado el INE. De esta forma la quinteta para renovar su presidencia debe estar compuesta sólo por mujeres.