Morena pide quitar a PAN registro como partido político tras caso García Luna

Luego del veredicto en el juicio de Genaro García Luna, Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, anunció que presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia para que el Partido Acción Nacional (PAN) pierda el registro como partido político.

"Le vamos a solicitar al INE que le quite el registro al Partido Acción Nacional porque está comprobado que es una organización criminal más que política”, explicó.

Nunca más gobiernos criminales, corruptos o asesinos como los del PAN; la historia, la justicia y el pueblo los va a poner en su lugar.



Así lo declaró el presidente de Morena, @mario_delgado. pic.twitter.com/NAXjssmA6d — Morena (@PartidoMorenaMx) February 22, 2023

A través de un video difundido en redes sociales, el líder nacional de Morena busca que se indague al PAN, ya que durante la gestión de Felipe Calderó presuntamente recibió dinero del crimen organizado para promoción de candidatos.

El líder de Morena aseguró que el PAN no puede seguir aspirando a participar en política para gobernar el país y espera que las autoridades mexicanas también juzguen al exsecretario de Seguridad Pública.

AMLO pide que PRI y PAN se pronuncien sobre caso de García Luna

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que tras el veredicto del jurado en contra de Genaro García Luna, tanto el PRI como el PAN.

“Que se pronuncie la alianza conservadora, se van a deslindar, no se van a deslindar, van a defenderlo y que se pronuncie el PRI”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció porque la coalición conformada por PRI, PAN y PRD se pronuncien sobre el caso de Genaro García Luna pic.twitter.com/vSReZ9GMAZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

Tras el veredicto, militantes de Morena se pronunciaron sobre el veredicto en el juicio de Genaro García Luna. Sin embargo, el PAN no emitió comentarios al respecto, excepto el expresidente panista Felipe Calderón quien dijo que la resolución no demeritaban la lucha en contra de la delincuencia organizada.

"Como Presidente de México luché con toda la determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos", expresó en la misiva, difundida a través de redes sociales.

Con respecto al veredicto del caso García Luna, comparto el siguiente comunicado: pic.twitter.com/1ACIEl6wgU — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) February 22, 2023

Causas por las que un partido político pierde el registro

Según el INE, hay al menos seis causas por las que se puede quitar el registro a un partido político, como Morena lo solicita para el PAN.

1. Que no participen en una elección ordinaria.

2. Obtener menos del 3% de los votos durante la elección ordinaria anterior para Presidencia, diputaciones y senadurías.

3. Dejar de cumplir los requisitos para obtener el registro.

4. Incumplir grave y sistemáticamente, a las obligaciones que señala la normatividad electoral.

5. La declaración de la disolución del partido.

6. Fusión de un partido con otro.