Orquesta Esperanza Azteca celebra 14 años con un concierto en la Sala Nezahualcóyotl

Hace 14 años nació la primera Orquesta Esperanza Azteca y hace 11 el Instituto Superior de Música Esperanza Azteca, por eso hoy celebraron con un espectacular concierto en la Sala Nezahualcóyotl ubicada en el Centro Cultural Universitario; un evento que contó con la presencia de Ninfa Salinas Sada, Presidenta del Consejo de Fundación Azteca.

Ambas iniciativas fueron creación del presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, para potenciar el talento de jóvenes mexicanos que se han vuelto orgullosos representantes de la música a nivel mundial.

En su oportunidad, @NinfaSalinas agradeció a los jóvenes músicos.



“Son ustedes lo que permiten que esto sea una realidad. Líderes que nos dicen que hay oportunidades distintas: esto es lo que hace este proyecto de la Orquesta #EsperanzaAzteca" pic.twitter.com/EVBQ79ruOA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Ninfa Salinas agradeció iniciativa de Ricardo Salinas y el compromiso de los jóvenes músicos

En su oportunidad, Ninfa Salinas celebró la iniciativa de su papá, así como su compromiso por reflejar su visión y filosofía a cada proyecto, incluída la Orquesta Esperanza Azteca.

Quiero reconocer hoy a mi padre Ricardo Salinas que es un luchador, que ha permitido estos 14 años de triunfo y de éxito, porque créanme ese señor no solamente está afuera dando una batalla con sus palabras sino con sus hechos, su visión de país se refleja aquí esa, visión esa filosofía de triunfo, de creatividad, de innovación.

De igual forma agradeció a los talentosos jóvenes por inspirar a las nuevas generaciones a buscar una vida diferente a través de la música, pues en cada uno de ellos hay detrás un esfuerzo que se logra todos los días, practicando, estudiando, aprendiendo, gracias a un amor por el arte.

“Son ustedes lo que permiten que esto sea una realidad. Líderes que nos dicen que hay oportunidades distintas: esto es lo que hace este proyecto de la Orquesta Esperanza Azteca”, dijo la Presidenta del Consejo de Fundación Azteca.

Jóvenes de la Orquesta del Instituto Superior de Música #EsperanzaAzteca, acompañados del pianista Rokas Valuntonis y del violinista mexicano Julio Saldaña, interpretan obras de Serguéi Vasílievich Rachmaninov y José Pablo Moncayo, entre otros. pic.twitter.com/E3n9sr5dQ1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Orquesta Esperanza Azteca ha cambiado la vida de miles de jóvenes durante 14 años

Tanto la Orquesta Esperanza Azteca como el Instituto Superior de Música Esperanza Azteca son un trabajo único, que ha transformado miles de vidas en todo el país a través de este gran esfuerzo de Grupo Salinas.

Pero 14 años de tocar gente, gente que se vuelve distinta, gente que puede pertenecer hoy a esa mentalidad de líderes, de referencia, que nos inspiran y que nos dicen que hay otras oportunidades distintas de esos que toman en sus manos la responsabilidad de de transformarse.

Piezas de compositores como Serguéi Vasílievich Rachmaninov y José Pablo Moncayo, entre otros, deleitaron a los asistentes durante toda la velada; asimismo, los jóvenes fueron acompañados de músicos del pianista Rokas Valuntonis y del violinista mexicano Julio Saldaña.