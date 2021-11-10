Oscar Pistorius podría quedar en libertad condicional

El campeón paralímpico sudafricano, Oscar Pistorius, podría obtener libertad condicional luego de pasar ocho años en prisión por el asesinato de su novia Reeva Steenkamp, en 2013.

De acuerdo con funcionarios penitenciarios, el atleta podría ser elegible para la libertad condicional tras cumplir la mitad de su condena en prisión, el período mínimo estipulado para obtener el beneficio en Sudáfrica.

Sin embargo, antes de acceder a este recurso, Oscar Pistorius debe participar en un programa de “justicia restaurativa” previo a ser elegible para ser liberado, mientras que el departamento de justicia de Sudáfrica debe dialogar con la familia de la víctima.

"Está la cuestión del diálogo entre la víctima y el delincuente, que debe tener lugar antes de que su caso pueda ser llevado a la junta de libertad condicional", dijo el portavoz de prisiones Singabakho Nxumalo a una agencia de noticias.

"Es un proceso bastante sensible y emocional", añadió.

#OscarPistorius podría conseguir la libertad provisional si cumple un requisito: reunirse con los familiares de su novia, asesinada por él, reconoce su responsabilidad en los hechos y los padres de su novia le disculpan y se reconcilian con él. El encuentro ya ha sido fijado pic.twitter.com/lsLNSTvcPu — Historias de los Juegos (@HistoriasdlosJJ) November 9, 2021

Por su parte, la abogada de la familia Steenkamps, Tania Koen, explicó que la reunión debió llevarse a cabo a finales de octubre, pero el proceso fue suspendido porque "no se cumplieron algunos requisitos".

Agregó que también está a la espera de los "informes necesarios" del psicólogo y de los trabajadores sociales que tuvieron contacto con el detenido durante el proceso.

Oscar Pistorius cumple condena por matar a su novia

El atleta paralímpico Oscar Pistorius mató a tiros a su novia la modelo Reeva Steenkamp el 14 de febrero de 2013. Según sus primeras declaraciones, el asesinato se trató de un accidente luego de que la confundió con un intruso.

Originalmente, fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a cinco años de prisión. Un año después, la Fiscalía lo encontró culpable de haberla matado deliberadamente después de haber tenido una pelea con ella, por lo que la condena aumentó a seis años.

Sin embargo, en 2017, la Corte Suprema de Apelaciones aumentó la sentencia de Oscar Pistorius a 13 años y cinco meses por el asesinato de su novia Steenkamp. La corte emitió el fallo después de que la Fiscalía apeló su sentencia anterior de seis años por ser demasiado indulgente.