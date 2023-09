Historia de “Osito": Niño con trastorno mental fue reclutado por el crimen y hoy está preso

El caso de “Osito”, el menor de tan sólo 13 años de edad que desapareció en el fraccionamiento Valle de los Molinos en Zapopan, Jalisco se ha hecho viral en los últimos días y es que luego de que su familia denunciara su desaparición, después de tres meses de búsqueda ya saben dónde está; este es el caso de Bryan Antonio.

Laura Janeth Sandoval, madre de Bryan Antonio, mejor conocido como “Osito” cuenta su historia a Fuerza Informativa Azteca y relata todo lo que el menor ha pasado y sobrevivido.

“Lo llamamos ‘Osito’ porque cuando todos estábamos tristes o nos veía a alguien llorar, se acercaba y nos decía: abrazo oso, abrazo oso, puedo decir que es un niño sin maldad”, recuerda su madre.

Laura Janeth relata que desde el pasado 20 de junio, cuando no sabía nada del paradero de su hijo vivió meses de angustia, calvario y desesperación y tuvieron que pasar para que por fin supiera que Brayan fue reclutado, en contra de su voluntad, por un grupo de la delincuencia organizada.

Fue a través del Registro Nacional de Detenciones que pudieron confirmar que “Osito” se encuentra detenido en el penal de Cieneguillas, Zacatecas, y que a decir de su mamá, está pagando por un delito que fue obligado a hacer.

“No me niego si en algún momento mi hijo cometió algún delito, muy de acuerdo que tenga que enfrentar la ley, pero como un niño que hace tres meses estaba desaparecido y tiene un síndrome, que tiene una discapacidad, que tenga que enfrentar la ley”, dijo.

“Osito” tiene una discapacidad y fue obligado a cometer un crimen

De acuerdo al último reporte médico de un centro terapéutico integral, Brayan Antonio presenta un atraso inmaduro, dificultad para elaborar y ordenar sus ideas, así como un comportamiento de fantasía de un niño de 5 a 7 años de edad.

Por esta razón, su mamá pide que el menor sea trasladado a Jalisco para llevar a cabo su proceso legal correspondiente.

Laura Janeth Sandoval pidió al Ministerio Público; “si usted que es la autoridad y es el gobierno no puede ir a Zacatecas quién soy yo para ir a Zacatecas, con qué autoridad llego y denme a mi hijo. Yo no puedo estar yendo a Zacatecas, yo no puedo ir, yo tengo miedo, tengo mucho miedo que alguien me haga algo”.

Los días pasan y la familia Sandoval también ha sido víctima de extorsiones y amenazas a la par de que osito era torturado y golpeado...

Por este caso, a través del área de Comunicación Social de la Fiscalía de Jalisco se solicitó saber qué coordinación se tiene actualmente con las autoridades de Zacatecas, pero hasta el cierre hasta el momento no hay ninguna respuesta.

Mientras tanto, toda una familia lucha para que Brayan se reencuentre con sus seres queridos pero que sobre todo, le puedan brindar paz y tranquilidad a la mujer que le dio la vida.

“No podemos tenerlo porque no podemos verlo ni abrazarlo porque no sabemos por todo lo que él pasó en estos tres meses. Yo le diría a mi niño que falta poco que se espere poquito más, que sea fuerte, valiente ¿Qué es un hijo para una madre? Todo”, reflexiona Laura.