VIDEO: “Se le pasaron las cucharadas”, oso borracho de miel en Turquía

Un oso que se embriagó de su golosina favorita, la miel, tuvo que ser ayudado por algunos residentes que se preocuparon por su bienestar luego de que lo encontraron "borracho" en la ladera de una montaña en el noroeste de Turquía.

Vecinos de la ciudad de Duzce, en el noroeste de Turquía, encontraron al oso pardo prácticamente desmayado en la ladera de una montaña, por lo que decidieron apoyarlo. De hecho algunos hasta bromearon al decir que sus "ojos son más grandes que su estómago".

Preocupados por el bienestar del oso, lo treparon a una camioneta para llevarlo a un veterinario local para que pudiera recibir tratamiento para enfrentar el caso grave por su resaca de miel.

En un video del oso borracho, que se volvió viral en redes sociales, también se puede escuchar como algunos de los lugareños le preguntan al oso pardo que si le duele el estómago.

Al no tener respuesta y ver los peculiares movimientos del animal borracho de miel, decidieron llevarlo a un veterinario para que con sus habilidades para "susurrar osos", pudiera atender a manera adecuada al pequeño oso.

Después de que el oso pardo se haya recuperado y mientras su juerga de miel se convierte en un simple recuerdo, se planea que el oso sea liberado nuevamente a la naturaleza en donde ya recuperado deberá hacer conciencia acerca de los peligros de terminar borracho tras un atracón de miel.

A bear who overindulged in his favorite treat, honey, ended up being taken to the vet by a group of concerned humans in northwestern Türkiye https://t.co/X8LyT5jebd pic.twitter.com/Tw04DJ7xX1 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 11, 2022

¿Cómo se alimenta el oso pardo?

Históricamente, los osos pardos son omnívoros y 75 por ciento de los alimentos que comen son de origen vegetal, como frutas, raíces, hierbas y nueces. El oso pardo también come pescado, pequeños mamíferos como roedores e incluso se alimentan de presas más grandes como alces y alces.

As the world’s smallest bear, the Bornean sun bear is one of the rarest bear species. They are omnivores which means, they eat both plants and animal. Primarily, they eat invertebrates, fruit and honey.



🎥 IG: @olga.lgll

📍 Bornean Sun Bear Conservation Centre, Sandakan pic.twitter.com/5ZWxRGZj9s — Sabah Tourism Board (@sabahtourism) December 12, 2020

¿Por qué a los osos le gusta la miel?

Buscan una ración de alimento animal en forma de larvas e insectos, pero en sus ataques a las colmenas, se devoran sobre todo y con enorme placer grandes cantidades de miel. Esta pasión por el dulce hace que en ocasiones un oso se introduzca en colmenas situadas junto a pueblos o protegidos por cercas y cortinas tradicionales.