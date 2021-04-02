VIDEO: Oso invade cabaña y toma baño caliente dentro de jacuzzi

Los humanos tenemos una fascinación por la vida salvaje, pero no es nada sencillo que una persona pueda tener una experiencia cercana con un animal salvaje, tal y como le pasó a un hombre que presenció y grabó el video de cómo un oso invadió su cabaña y, no conforme, decidió meterse a su jacuzzi para tomar un baño caliente.

Los hechos sucedieron en Tennessee, Estados Unidos, donde un oso negro que vive en el Parque Nacional Great Smoky Mountains se escapó de su hábitat natural y apareció en una cabaña cercana a la zona, donde además no tuvo reparos en meterse a un jacuzzi.

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Esta región de Tennessee es conocida por los osos que habitan, además de ofrecer una vista espectacular del bosque, la cual puede ser disfrutada desde cabañas para huéspedes.

Ese fue el caso de Mason Trebony, hombre que rentó una de las cabañas para pasar unos días, pero corrió con la suerte de que, mientras él se encontraba al interior del lugar, uno oso negro apareció caminando por el barandal que rodeaba la construcción.

Al percatarse, el hombre empezó a grabar el suceso, mientras que el oso se bajó del barandal, sin estar seguro de qué es lo que haría a continuación; fue ahí cuando el animal vio el jacuzzi y decidió meterse para darse un baño de agua caliente.

Video del oso tomando un baño caliente en jacuzzi

El oso no sólo se bañó, también estuvo jugueteando durante un momento en el agua, para después emprender el regreso a las montañas. Sin poder creer lo que había presenciado, Mason grabó todo el instante en que el enorme animal salvaje irrumpió en su cabaña.

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Un instante como este no se ve todos los días, por lo que los usuarios de TikTok y otras redes sociales no dudaron en compartir este video, el cual por supuesto se hizo viral, logrando superar el millón de reproducciones.

Lejos de causar el temor de los usuarios, la gente confesó haber sentido ternura luego de ver al oso bañarse y juguetear bajo el agua caliente.